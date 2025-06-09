ГАЛЕРЕЯ Трубочисты, дуэли и шествие домашних животных: тысячи жителей и гостей столицы собрались на Днях Старого города

Субботний день в Старом городе выдался насыщенным: в рамках праздника прошло около ста мероприятий. На площади Вабадузе раскинулась книжная ярмарка, улицы заполнили трубочисты, а для любителей животных прошел благотворительный марш Käpakäik. Праздничную атмосферу можно было ощутить повсюду: в парках, на улицах и в домах Старого города.

На сцене выступали поющие литераторы: Кайса Линг, Яан Пехк, Лаури Соммер, а также Эмма Й. Лепасоо и Григорий Рышук с новым альбомом Hõbehundi laulud. К ним присоединились Meero Muusikud, молодежный оркестр гимназии Кохтла-Ярве, ансамбль Kuma и другие. Особое внимание вызвало выступление норвежского артиста Sturle Dagsland.

Воскресная программа оказалась особенно интересной для семейного отдыха. На Ратушной площади проходили кукольные спектакли, посвященные Году книги в Эстонии, а в 15:00 стартовала поэтическая дуэль с участием молодых талантливых поэтов.

В Большой гильдии посетители могли познакомиться с археологическими находками и принять участие в средневековых играх, а в Толстой Маргарите прошел семейный день. В парке Тоомпарк была открыта зона LAHELA с мастер-классами и концертами для юных гостей праздника. Зрителей радовали иллюзионист Фред-Эрик Йохансон со своим шоу «Иллюзия» и клоуны из Датской школы комедии.

На главной сцене в течение дня выступили духовой оркестр Таллиннского пожарного общества, Nord Lights и Tidi & Bande. В 19:00 начался заключительный концерт, который поставил яркую точку в праздновании дней Старого города. На сцену также вышли Sibyl Vane!