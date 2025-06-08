ФОТО «Это не первый раз!» В Эстонии беременную женщину покусала собака

«Меня спасла подруга. Она смогла говорить очень строго и злобно, - рассказывает пострадавшая редакции. - Благодаря этому собака отступила». Недавно переехавшая в деревню Пярну Вильяндиского уезда Кати (имя изменено) вечером 7 июня около 21:00 отправилась гулять с собакой и попала в крайне неприятную ситуацию.

«Я закричала от страха, боясь, что он поранит моего ребенка. Я повернулась боком, и тогда овчарка схватила меня за руку. Я очень боялась, чтобы он не задел живот. Он зацепился зубами за свитер, потом резко дернулся и вырвался, свитер аж затрещал», - добавляет женщина и подчеркивает, что ее спасло и вмешательство подруги.