ФОТО «Это не первый раз!» В Эстонии беременную женщину покусала собака

В Facebook-группе Päri küla появилась фотография с предупреждением, что по деревне свободно бегает немецкая овчарка. Одну беременную женщину собака укусила, когда она спасала своего маленького пса.
«Меня спасла подруга. Она смогла говорить очень строго и злобно, - рассказывает пострадавшая редакции. - Благодаря этому собака отступила». Недавно переехавшая в деревню Пярну Вильяндиского уезда Кати (имя изменено) вечером 7 июня около 21:00 отправилась гулять с собакой и попала в крайне неприятную ситуацию.