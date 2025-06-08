ВИДЕО Кейт Пентус-Розиманнус отмечает День матери в Люксембурге: Микк начал ходить

«В Люксембурге сегодня отмечают День матери. Ити испекла для меня по этому случаю вкусный маффин, который тут же с удовольствием сама и съела, а еще сделала своими маленькими руками красивый цветок и очень классное украшение. И Микк начал ходить. Знаковые моменты и достижения, которые заставляют мое сердце петь. Счастливого Дня матери всем, кто сегодня празднует», - подписала Кейт Пентус-Розиманнус пост.