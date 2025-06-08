Эксперты рассказали, чем полезен молодой картофель и кому его нельзя есть

Что содержится в кожуре молодого картофеля: можно ли его есть

Именно в кожуре молодого картофеля содержится больше витаминов и минералов. Если продукт почистить, он потеряет значительную часть своей пользы. А еще снижает уровень питательных веществ замачивание молодого картофеля в воде перед приготовлением.

В кожуре молодого картофеля содержится большое количество клетчатки, помогающей нормализовать перистальтику кишечника. Лучше всего этот продукт запекать в духовке без добавления жиров или отваривать - так он будет самым полезным.

Сколько можно съедать молодого картофеля и кому не следует употреблять

Суточную дозу минералов и витаминов можно получить, если съедать 4-8 картофелин в день (в зависимости от их размера). К ней лучше всего добавлять мясные блюда, разные свежие сезонные овощи. Это поможет разнообразить ваше меню.