Эксперты рассказали, чем полезен молодой картофель и кому его нельзя есть

Пришел период молодого картофеля и многие уже радуются его появлению и добавляют продукт в свой ежедневный рацион. Поэтому эксперты поделились, чем полезен молодой картофель, а также рассказали, кому его есть не стоит, пишет ТСН.
Картофель - один из самых популярных продуктов в рационе многих людей. Мы настолько привыкли есть ее как гарнир к салатам или разным мясным блюдам, что даже и не задумываемся, сколько витаминов и питательных веществ она содержит.
Главное отличие молодого картофеля заключается в том, что его собирают рано, а потому сахар в нем еще не превратился в крахмал. Вообще специалист утверждает, что в последний месяц, когда в своем меню можно насладиться именно молодым картофелем, является август.
Чем полезен молодой картофель: семь витаминов и питательных веществ
- Витамин В6 - он помогает избавиться от стресса, усталости, поддержать бодрость ума, поскольку способствует нормализации работы нервной системы, улучшает психологические функции организма.
- Витамин С - поддерживает нормальное функционирование иммунной системы (в молодом картофеле этого витамина втрое больше, чем в обычном).
- Калий - он необходим для поддержания артериального давления.
- Марганец, магний и кальций помогают улучшить состояние костей, делают их более крепкими. Улучшают здоровье ногтей и зубов.
- Йод - необходим, чтобы поддерживать здоровье кожи, а также важен для нормального функционирования щитовидной железы.
Кроме этого, молодой картофель является отличным источником углеводов и клетчатки. К примеру, всего лишь в одном плоде в среднем содержится 2,4 г углеводов.
Они важны для поддержания уровня энергии человека. А вот клетчатка помогает улучшить работу пищеварительной системы, нормализует уровень холестерина и артериальное давление.
Что содержится в кожуре молодого картофеля: можно ли его есть
Именно в кожуре молодого картофеля содержится больше витаминов и минералов. Если продукт почистить, он потеряет значительную часть своей пользы. А еще снижает уровень питательных веществ замачивание молодого картофеля в воде перед приготовлением.
В кожуре молодого картофеля содержится большое количество клетчатки, помогающей нормализовать перистальтику кишечника. Лучше всего этот продукт запекать в духовке без добавления жиров или отваривать - так он будет самым полезным.
Сколько можно съедать молодого картофеля и кому не следует употреблять
Суточную дозу минералов и витаминов можно получить, если съедать 4-8 картофелин в день (в зависимости от их размера). К ней лучше всего добавлять мясные блюда, разные свежие сезонные овощи. Это поможет разнообразить ваше меню.
Людям с сахарным диабетом следует проконсультироваться с врачом перед употреблением молодого картофеля, поскольку он может повышать уровень сахара в крови. Также не рекомендуется есть этот продукт людям с аллергией на содержащийся в нем крахмал.