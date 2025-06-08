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Пн, 9.06.2025
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Летний рай без переплат – солнце, вечеринки и роскошь по доступным ценам

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Ибица известна своими захватывающими пляжами и бешеными вечеринками, это одно из ведущих направлений для отдыха в Европе. Испанские Балеарские острова ежегодно принимают более трех миллионов туристов. Но популярность этого места привела к протестам местных жителей, ограничению движения автотранспорта и резкому росту цен. К счастью, у испанского Белого острова есть более доступная альтернатива.

Город Тиват в Черногории назван идеальным местом для тех, кто хочет насладиться роскошью в стиле Ибицы за меньшие деньги, говорится в исследовании Airbnb.

«Британцы все чаще ищут живые и веселые направления, где можно найти ту же богемную атмосферу и бурную ночную жизнь, что и на Белом острове Ибица, - но без заоблачных ценников», - рассказал представитель Airbnb в интервью изданию Daily Mail.

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