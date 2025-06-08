Летний рай без переплат – солнце, вечеринки и роскошь по доступным ценам

Ибица известна своими захватывающими пляжами и бешеными вечеринками, это одно из ведущих направлений для отдыха в Европе. Испанские Балеарские острова ежегодно принимают более трех миллионов туристов. Но популярность этого места привела к протестам местных жителей, ограничению движения автотранспорта и резкому росту цен. К счастью, у испанского Белого острова есть более доступная альтернатива.