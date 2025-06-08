Деньги всегда будут: семь мудрых правил, по которым живут богатые люди

Никаких автоматических продлений подписок

«Сейчас в нашем обществе необычайно легко тратить деньги, не задумываясь об этом. Вы можете подписаться на автоматическое продление. Вы увидели что-то милое в Instagram и невольно это купили. Но возможность покупать вещи слишком легко может привести к неосознанным тратам», - говорит Энн Лестер, автор книги «Твоя лучшая финансовая жизнь».

Вместо этого Лестер советует более осознанно тратить деньги: составлять список покупок перед походом в магазин или покупать в Интернете.

Кстати, о покупках в сети. Энн говорит, что следует выделять для этого определенное время, и при заходе на сайты с товарами еще раз просмотреть список вещей, которые хотите купить, и решить, так ли они нужны на самом деле.

Что касается подписок, то легко забыть те, которые настроены на «автоматическое продление». Лестер предлагает периодически проводить «очистку подписки», просматривая все свои подписки и отменяя те, которыми вы больше не пользуетесь.

Резервный накопительный счет для сбережений

«Вам следует автоматизировать все, что вы можете в отношении сбережений, чтобы вам не приходилось принимать осознанное решение об этом. Если вы этого не сделаете, вы начнете разговор… с самим собой о том, что вы могли бы сделать с этими деньгами, и часто вы проигрываете, потому что получать вещи веселее, чем копить», - продолжила Лестер.