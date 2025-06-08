Турист придумал, как пронести на борт самолета Ryanair багаж на 20 килограммов

Поэтому сообразительный путешественник придумал лайфхак, который позволил обойти печально известную строгую багажную политику компании, пишет Express.

Так, Роб Адкок, который регулярно делится со своими подписчиками советами и подсказками по бюджетным путешествиям, рассказал, как ему удалось упаковать 20 киллограммов вещей и не платить ни цента.

По его словам, сделал он это с помощью вакуумного упаковщика - маленькое устройство уменьшило его одежду до нужного размера. Все пакеты он осторожно сложил в рюкзак и пронес все как ручную кладь на борт самолета. При этом он не платил дополнительных сборов при регистрации на самолет.

Однако скептики не оценили такую идею, обратив внимание на подводные камни. Так, один комментатор поинтересовался: «как же упаковать это все в рюкзак на обратном пути?!»

Другая путешественница отметила, что такой способ упаковки оставит одежду смятой. Поэтому вряд ли это вариант для тех, кто хочет выглядеть опрятно во время отпуска.

К тому же, вы рискуете быть пойманными сотрудниками Ryanair в аэропорту. Один пользователь TikTok написал, что собственными глазами видел, как кого-то поймали на этом в Будапеште.