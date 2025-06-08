Видео с возмутительным поведением эстонского блогера по отношению к скорой помощи вызывает волну осуждения: «Карма и тебя настигнет»

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Изображения могут быть шокирующими. Хотите продолжить просмотр?
Тиктокер Miku в одной из своих прямых трансляций продемонстрировал крайне неуважительное отношение к бригаде скорой помощи, начав оскорблять сотрудника, находившегося в автомобиле. Шокирующее видео распространяется в TikTok и получает однозначное порицание. «Эти же ребята тебя тогда у магазина привели в чувство. Неблагодарный ты», - пишут в комментариях.
«В этом видео видно абсолютно недопустимое поведение по отношению к человеку, который каждый день спасает жизни. Такое поведение необходимо осуждать», - говорится в поступившем в редакцию Elu24 анонимном сообщении. Его автор делится роликом, который сейчас распространяется вTikTok: на записи видно, как молодой человек подходит к скорой и начинает ругаться.