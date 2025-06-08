Марина Кальюранд: сегодня для нашей семьи очень печальный день

«Сегодня для нашей семьи очень печальный день - ушел дядя Рокки. Рокки прожил долгую и достойную собачью жизнь - 16 лет, 6 месяцев и 4 дня. Его любили и им восхищались, он был примером, на которого равнялись и которого даже немного побаивались. Рокки учил наших щенков собачьей мудрости, а детей в нашей семье - как обращаться с собаками. Все знали, что нельзя тревожить спящую собаку и лезть в ее миску», - написала политик на своей странице в Facebook.