Десять самых частых ошибок во время жарки шашлыка

Задача состоит в том, чтобы добиться равномерного нагрева углей, а не сильного пламени и риска очень быстрого сгорания. Во-вторых, еда впитывает этот запах, что портит вкус и все удовольствие в целом.

Ошибка № 5: выбор неправильной древесины

Если гриль разводить на дровах, ошибочно полагать, что выбор древесины никак не влияет на вкус конечного продукта. Некоторые вместо дров склонны использовать для гриля все, что горит - старые доски, зеленые ветки деревьев с опасными для людей смолами или мебельные отходы с краской, выделяющей при горении канцерогенные вещества.

Лучшим выбором станут плодоносные деревья, ведь такая древесина придает мясу не только фантастический аромат, но и вкус. Худший выбор, которого однозначно следует избегать - все хвойные деревья, потому что они делают мясо горьким и с неприятным запахом.

Если не хотите рисковать здоровьем своих близких, выбирайте для гриля сухие дрова твердых пород, причем желательно, чтобы поленья были одинакового размера - так угли будут гореть более равномерно.

Ошибка № 6: жарка мяса на открытом огне