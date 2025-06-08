Десять самых частых ошибок во время жарки шашлыка

Выбор мяса и маринада, безусловно, очень важен для качества шашлыка, однако на этот раз не об этом. Предположим, мясо отобрано самое лучшее и оно идеально замариновано, но и этого недостаточно. Все еще что-то может пойти не так! Советы по приготовлению шашлыка собрал Good house, пишет rus.tvnet.lv.
Ошибка № 1: жарить холодное мясо
Жаря холодное мясо, вы увеличиваете время его приготовления, и есть риск, что оно будет прожарено неравномерно. Конечно, в жаркую погоду мясо не стоит хранить под прямыми солнечными лучами, но перед жаркой необходимо дать ему 30 минут постоять при комнатной температуре.
Ошибка № 2: повторное накалывание мяса на шампур
Никогда не делайте несколько отверстий в одном куске мяса. Каждое - это еще одно место, через которое мясо теряет свою сочность.
Перед тем как нанизывать на шампур, оцените размер и форму кусков мяса и их соответствие выбранному шампуру. Также стоит помнить, что кусочки должны располагаться достаточно близко друг к другу.
Ошибка № 3: «неправильные соседи»
Очень красиво смотрится, когда на одном шампуре чередуются и куски мяса, и овощи, но есть одна очень важная причина, по которой так делать не стоит.
Большинство овощей готовятся быстрее, чем мясо. Поскольку куски расположены поочередно, их нельзя снять в процессе жарки, и они начинают гореть, дымиться, что ухудшает вкус мяса. Как результат - пригоревшие овощи и несъедобное мясо.
Конечно, если правильно учесть размер кусков мяса и овощей, а также длительность прожарки, это не воспрещается категорически - просто внимательно выбирайте продукты, чтобы не разочароваться.
Ошибка № 4: использование зажигательной смеси
Кажется, зачем тратить время на разжигание углей, если с помощью специальной жидкости они воспламенятся за несколько секунд? Но не все так просто.
Задача состоит в том, чтобы добиться равномерного нагрева углей, а не сильного пламени и риска очень быстрого сгорания. Во-вторых, еда впитывает этот запах, что портит вкус и все удовольствие в целом.
Ошибка № 5: выбор неправильной древесины
Если гриль разводить на дровах, ошибочно полагать, что выбор древесины никак не влияет на вкус конечного продукта. Некоторые вместо дров склонны использовать для гриля все, что горит - старые доски, зеленые ветки деревьев с опасными для людей смолами или мебельные отходы с краской, выделяющей при горении канцерогенные вещества.
Лучшим выбором станут плодоносные деревья, ведь такая древесина придает мясу не только фантастический аромат, но и вкус. Худший выбор, которого однозначно следует избегать - все хвойные деревья, потому что они делают мясо горьким и с неприятным запахом.
Если не хотите рисковать здоровьем своих близких, выбирайте для гриля сухие дрова твердых пород, причем желательно, чтобы поленья были одинакового размера - так угли будут гореть более равномерно.
Ошибка № 6: жарка мяса на открытом огне
Конечно, хочется, чтобы кусочки были красиво поджаренными и не нужно было долго дожидаться, когда уже можно сесть за стол... Однако жарка мяса прямо над пламенем все только испортит. Вам повезет, если мясо не сгорит, если вы успеете его вовремя снять с огня, но, скорее всего, внутри оно будет сырым. Вы скажете - можно же еще дожарить. Можно, но снаружи оно станет еще темнее, а внутри - суше, и его труднее будет разжевать.
Ошибка № 7: копчение мяса
Конечно, при приготовлении шашлык должен быть в дыму, благодаря которому он приобретает особый аромат и вкус. Но есть нюанс: важно, чтобы этот дым был чистым - от качественных дров и сухих веток плодоносных деревьев, а лучше - углей. Густой и темный дым, который образуется, например, при попадании лука из маринада, все только портит. Также не стоит разрыхлять уголь, пока мясо на гриле, думая, что тогда оно еще больше подкоптится - нет, его просто засыплет золой.
Ошибка № 8: обливание шашлыка во время прожарки
Нет, нет и нет. Не стоит поливать шампуры с мясом маринадом во время жарки. Это никак не влияет на сочность и вкус. Напротив - мясо, вероятно, будет прожарено неравномерно, потому что вы постоянно охлаждаете не только каждый кусок мяса, но и угли, которые становятся холоднее, когда на них льется жидкость. Или другая крайность - если в маринаде есть еще другие продукты или масло, угли начинают разгораться и дымиться.
Чтобы придать мясу дополнительный аромат, его можно глазировать специальной смесью (например, медом и соевым соусом), но делать это можно только в самом конце процесса жарки, и желательно, чтобы глазурь была не только что из холодильника.
Ошибка № 9: проверка готовности мяса
Самый надежный способ сделать шашлык сухим - разрезать его во время прожарки. Но многие делают это, проверяя готовность почти каждого кусочка.
Если вы не набили руку и глаз, чтобы с легкостью понять, готово ли мясо - купите термометр для него: 74-78 градусов - это температура, которая гарантирует, что шашлыку пора на тарелку.
Ошибка № 10: чересчур быстрая подача
Классическая ошибка всех новичков - подавать мясо сразу после жарки. Если вы смогли дождаться, пока оно приготовится, подождите еще несколько минут.
Сняв шашлык с шампуров, необходимо дать ему «отдохнуть» - тогда мясной сок равномерно впитается во все кусочки и шашлык будет мягким и нежным, а не сухим и жестким для пережевывания.
Поверьте, оно того стоит: десять минут ожидания окупятся по-настоящему вкусным обедом.