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Пн, 9.06.2025
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ВИДЕО Смотрите, сколько еды уходит на семью из 13 человек

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Одноразовые романы обычно заканчиваются двумя способами – либо уже к утру об этом забывают, либо из легкой связи вырастает нечто большее. В случае Алисии и Джоша Догерти случилось второе. Они познакомились, провели вместе одну страстную ночь и уже через два дня съехались. Сейчас у них 11 детей, и они - одни из самых популярных блогеров в соцсетях.

Живущая в Нью-Йорке семья Догерти, состоящия из 13 человек, - настоящая интернет-сенсация: только в TikTok на них подписаны более 7,5 миллиона человек, не устающих наблюдать за их хаотичной и в то же время очень душевной повседневной жизнью.

Состав семьи весьма разнообразен: четверо родных детей - Зои, Дэш, Боди и Харли - и семеро приемных: Алекс, Джеймс, Джордан, Джейсон, Патрик, Бри и Дейшон. Подписчики любят смотреть, как Догерти организуют быт своей большой семьи - особенно популярны видео об их повседневных трапезах. Завтраки больше похожи на шведский стол, но для Алисии это обычная рутина.

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