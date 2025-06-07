ВИДЕО Смотрите, сколько еды уходит на семью из 13 человек

Одноразовые романы обычно заканчиваются двумя способами – либо уже к утру об этом забывают, либо из легкой связи вырастает нечто большее. В случае Алисии и Джоша Догерти случилось второе. Они познакомились, провели вместе одну страстную ночь и уже через два дня съехались. Сейчас у них 11 детей, и они - одни из самых популярных блогеров в соцсетях.