ИНТЕРВЬЮ Юри Ратас рассказал, кому бы он отдал титул самой сексуальной женщины Эстонии

Юри Ратас, получивший в прошлом году звание года как лучший инфлюенсер, говорит, что эта награда прибавила ему уверенности в создании контента. «Когда ты делаешь свою работу с душой, не вылизываешь до совершенства каждое видео, это по-настоящему откликается людям», - говорит он.