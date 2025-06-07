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Сб, 7.06.2025
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ИНТЕРВЬЮ Юри Ратас рассказал, кому бы он отдал титул самой сексуальной женщины Эстонии

Фото статьи

5 июня в концертном зале Estonia прошла церемония вручения развлекательных премий Kroonika. На гала-вечере присутствовал и политик Юри Ратас, который в интервью Elu24 рассказал, какими качествами, по его мнению, должен обладать сексуальный человек.

Юри Ратас, получивший в прошлом году звание года как лучший инфлюенсер, говорит, что эта награда прибавила ему уверенности в создании контента. «Когда ты делаешь свою работу с душой, не вылизываешь до совершенства каждое видео, это по-настоящему откликается людям», - говорит он.

Какой вид деятельности нравится Ратасу больше всего - блогинг, ведение мероприятий или все же политическая карьера?

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