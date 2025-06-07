Не таблетки: врачи назвали лучшее лекарство от беспокойства и тревоги

Большинство ищет лекарства и антидепрессанты, чтобы унять панику или угрюмые мысли. Но что, если эффективное лекарство от беспокойства доступно абсолютно всем и не стоит, как крыло самолета?

Доктор Стивен Оллдер, консультант-невролог в Re:Cognition Health, назвал восьмиминутный эмбиент-трек 2014 года Weightless британской группы Marconi Union музыкальным эквивалентом успокоительной таблетки.

Мелодия на самом деле была создана для того, чтобы снять стресс у слушателей.

В исследовании Mindlab International участники, которым было поручено решать сложные головоломки, надев биометрические датчики, испытали поразительное снижение тревожности на 65 процентов, когда звучала Weightless.

«В отличие от большинства песен, она была написана в сотрудничестве со звуковыми терапевтами с [главной] целью - замедлить реакцию организма на стресс», - подчеркнул Оллдер.

Мелодия начинается с 60 ударов в минуту - средней частоты сердечных сокращений в состоянии покоя - и постепенно замедляется до 50, синхронизируясь с ритмом тела, как колыбельная для нервной системы.

«Это легкое замедление стимулирует процесс, известный как увлечение, когда частота сердечных сокращений и дыхания слушателя естественным образом начинают соответствовать темпу музыки, физиологический сдвиг, способствующий расслаблению», - объяснил невролог.

Weightless также не имеет резких или внезапных переходов в ритме, тоне или громкости. Избегая этих колебаний, композиция поддерживает постоянный слуховой ландшафт, который способствует спокойствию и снижает умственную стимуляцию.