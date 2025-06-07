Многие в это верили: разбит один из главных мифов о вреде кофе

Об этом говорит автор канала «Клятий раціоналіст» Артем Албул, известный тем, что развеивает мифы и несет науку в массы.

Обезвоживание организма вследствие употребления кофе он назвал одним из сотен фактов, о которых любят писать и рассказывать. В свою очередь научные исследования не поддерживают эту теорию.

«Для начала стоит понимать, что мочегонный эффект есть у любого вещества, которое повышает выработку мочи и частоту мочеиспускания. Даже большое количество обычной воды имеет мочегонный эффект, поскольку мочеиспускание увеличивается. Но при этом сама по себе обычная питьевая вода – хороший гидрататор. Соответственно, обезвоживания не происходит», - аргументирует Албул.

Он подчеркивает, что важно провести четкую линию разделения между мочегонным эффектом и обезвоживанием, поскольку не каждая жидкость, которая приводит к увеличению количества мочи, является при этом фактором обезвоживания.

Вода, как уже говорилось, таковой не является сама по себе. Но если в нее добавить соль, этот баланс смещается. То же касается алкоголя, который содержит вещества, ухудшающие всасывание воды.