«Новый модный тренд?» Скандальная эстонская певица привлекла внимание во время прогулки у моря

«Теперь модно отращивать волосы на подмышках?» - спрашивает читатель Elu24, обращая внимание на публикацию в Instagram Valge Tüdruk, где она гуляет по морскому берегу и поднимает руки.

​В Stories Valge Tüdruk наложила строчку из припева своей песни Mul krdi suva (Мне вообще все равно - эст.). Ранее певица Valge Tüdruk уже шокировала публику: на церемонии награждения EFTA она попала в объектив камеры, страстно целуясь с девушкой, сидевшей рядом. На одном из концертов она также оголила верхнюю часть тела.​