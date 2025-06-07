ГАЛЕРЕЯ В Пярну ярко открыли летний сезон: смотрите, как прошел первый день фестиваля Grillfest

В этом году лето заставило себя подождать... Но теперь оно здесь. Пярну по-настоящему разогрели - даже если солнце иногда прячется за облаками, жару добавили 300 мангалов. На поляне Валликаэру стартовал фестиваль Grillfest, который поднимает настроение и парам, и семьям, и молодым, и пожилым. Кто же откажется от вкусной еды и хорошей музыки?
Все жители Эстонии, которые жалуются, что весна выдалась холодной, а лето еще не началось, просто не там находятся. В Пярну на Grillfest в любом случае очень тепло, и лето идет полным ходом. Что происходит на месте? Чем угощаются эстонцы? Действительно ли мясо делает красивым? Редакция Naine выяснила все это.
В чем магнит, который притягивает людей на Grillfest?
Аурис Рятсеп, главный организатор: «Магнит - это, безусловно, сам город Пярну, лето, обилие вкусной еды и отличной музыки. И, конечно, все эти замечательные люди. Здесь можно попробовать всякую пищу: от простых блюд до деликатесов, напитков - всего очень много! Когда все эти составляющие сходятся вместе в одном живописном месте, так и рождается настоящий праздник гриля. И сегодня вновь кажется, что он будет длиться вечно. Очевидно, что публике снова нравится, а для организатора лучшая похвала - это эти многочисленные люди, пришедшие сюда».
Полезно ли есть мясо?
Мартин Арнхолд, маг: «Все, что создано Творцом, полезно человеку. Так что, конечно, полезно! Если природа создала мясо, и у человека есть к этому тяга, значит, есть его – вполне нормально».
Делает ли мясо красивым?
Лео Тяхт, организатор конкурсов красоты: «Разумеется, мясо - один из основных продуктов питания жителей Эстонии, в наших северных широтах без него не обойтись. Grillfest - отличное летнее событие и хорошая традиция».
На Grillfest не только вкусно кормят, но и можно узнать о новых тенденциях в искусстве гриля. Что едят эстонцы этим летом?
Андрус Пярнпуу, гриль-мастер Matsimoka и Hedon Spa: «Люди с удовольствием едят курицу. Конечно, и свинина пользуется спросом - это две классики, которые всегда идут на ура».
Профессиональные трюки для гриля
Андрус делится профессиональным секретом: если вы любите уксусный маринад, мясо стоит погрузить в него только за час до жарки - так оно получится вкуснее. И мало кто знает, что для хорошего гриля мясо должно быть комнатной температуры. Мясо прямо из холодильника никогда не получится столь удачным!
В этом году Grillfest проходит в ретро-стиле - главный хедлайнер Nancy отмечает на сцене свое 60-летие.
Что самое главное, что заставляет глаза светиться от радости?
Nancy, хедлайнер фестиваля: «Думаю, это интерес к жизни. Для меня все в жизни интересно - я, как ребенок, открываю для себя мир. Даже сейчас».
Grillfest стал такой же неотъемлемой частью лета в Пярну, как шикарные пляжи, праздники и красавицы. Праздник вкусной еды Grillfest проходит каждый год во второй уик-энд июня на живописном лугу. Просторная фестивальная территория площадью 30 000 квадратных метров готова принять десятки тысяч гостей, а вход для всех бесплатный!
Grillfest - это уже давно не просто народное семейное мероприятие, а насыщенный и интересный фуд-фестиваль, куда приглашаются все, кто любит вкусно поесть, насладиться красивой природой, хорошей компанией и интересной культурной программой. Миссия фестиваля - знакомить мир с современной эстонской гастрономией, качественными и необычными продуктами и услугами. Grillfest ежегодно собирает в Пярну более 50 тысяч посетителей, а участие принимают сотни производителей и поставщиков продовольствия и сервисов.
Уже давно стало традицией, что на Grillfest съезжаются люди со всей Эстонии. Но не только - мероприятие стало своеобразной достопримечательностью для всего Балтийского и Северного региона, и, помимо десятков тысяч местных гурманов, его ежегодно посещают и многочисленные иностранные гости. Мы с видеографом встретили на фестивале ярко одетых гостей из Финляндии, Швеции и даже США. Вкусная и оригинальная еда на фоне живописной природы в сочетании с насыщенной культурной программой создают цельную атмосферу, в которой захочется поучаствовать каждому.
Grillfest проходит уже в 26-й раз
Grillfest впервые состоялся в 1999 году на пляже Паралепа в Хаапсалу. Тогда билет стоил 25 крон, а 25 тысячам гостей подарили аудиокассету с хитами гриль-мастера Сэмми Lihahimu.
С 2007 года Grillfest, проходивший в Тюри, стал бесплатным гастрономическим фестивалем. Мэр Пярну Тоомас Кивимяги увидел большой потенциал для развития несезонного туризма и пригласил Grillfest на обновлённый луг Валликаыру, где в 2012 году его посетили рекордные 40 тысяч человек. В 2014 году, на 15-м юбилейном фестивале, публика составила уже 45 тысяч человек, а с 2015 года ежегодная аудитория стабильно превышает 50 тысяч гостей – это максимум, который может вместить площадка, по данным организаторов.
Этот летний Grillfest вновь собрал столько же гостей - праздник получился радостным, ярким и насыщенным, а все, кто пришел, остались довольны!