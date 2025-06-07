ГАЛЕРЕЯ В Пярну ярко открыли летний сезон: смотрите, как прошел первый день фестиваля Grillfest

В этом году лето заставило себя подождать... Но теперь оно здесь. Пярну по-настоящему разогрели - даже если солнце иногда прячется за облаками, жару добавили 300 мангалов. На поляне Валликаэру стартовал фестиваль Grillfest, который поднимает настроение и парам, и семьям, и молодым, и пожилым. Кто же откажется от вкусной еды и хорошей музыки?

Все жители Эстонии, которые жалуются, что весна выдалась холодной, а лето еще не началось, просто не там находятся. В Пярну на Grillfest в любом случае очень тепло, и лето идет полным ходом. Что происходит на месте? Чем угощаются эстонцы? Действительно ли мясо делает красивым? Редакция Naine выяснила все это.

В чем магнит, который притягивает людей на Grillfest?

Аурис Рятсеп, главный организатор: «Магнит - это, безусловно, сам город Пярну, лето, обилие вкусной еды и отличной музыки. И, конечно, все эти замечательные люди. Здесь можно попробовать всякую пищу: от простых блюд до деликатесов, напитков - всего очень много! Когда все эти составляющие сходятся вместе в одном живописном месте, так и рождается настоящий праздник гриля. И сегодня вновь кажется, что он будет длиться вечно. Очевидно, что публике снова нравится, а для организатора лучшая похвала - это эти многочисленные люди, пришедшие сюда».

Полезно ли есть мясо?

Мартин Арнхолд, маг: «Все, что создано Творцом, полезно человеку. Так что, конечно, полезно! Если природа создала мясо, и у человека есть к этому тяга, значит, есть его – вполне нормально».

Делает ли мясо красивым?