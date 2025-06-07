ФОТО В Ласнамяэ ночью воспламенился автомобиль: «Похоже на поджог, равномерно горит в арках»

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщила, что в Центр тревоги сообщение о возгорании автомобиля поступило 7 июня в 01:17.

«Пламя было у колес. Спасатели прибыли в 01:25. Это был гибридный автомобиль. Причина возгорания пока неизвестна, этим занимается полиция», - сказала представитель Спасательного департамента.

На улице Пинна в Таллинне ночью горел автомобиль. Фото: Erakogu

В комментариях к фотографиям в Facebook-группе «EZ-дуны!» высказали подозрения, что автомобиль могли поджечь. «Похоже на поджог, равномерно горит в арках», - отмечается в обсуждении.

«На поджег похоже.. очень и очень жаль. Теперь в этих дворах страшно машину оставлять», - написал один из комментаторов.

«Жаль и машину, и владельца. Надеюсь, что страховка покроет это безобразие», - говорит другой.

«Это не первый случай, когда там горят автомобили», - добавляет третий.

Также в комментариях сказано: «Не знаю возможно совпадение. Но в последнее время все чаще воспламеняются электромобили или гибриды».

На улице Пинна в Таллинне ночью горел автомобиль. Фото: Erakogu