ФОТО В Ласнамяэ ночью воспламенился автомобиль: «Похоже на поджог, равномерно горит в арках»

В ночь на 7 июня в Ласнамяэ, на улице Пинна у входа в салон красоты Solo, загорелся автомобиль. Фотографии с места происшествия опубликовали в Facebook-группе «EZ-дуны!».
Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщила, что в Центр тревоги сообщение о возгорании автомобиля поступило 7 июня в 01:17.
«Пламя было у колес. Спасатели прибыли в 01:25. Это был гибридный автомобиль. Причина возгорания пока неизвестна, этим занимается полиция», - сказала представитель Спасательного департамента.
В комментариях к фотографиям в Facebook-группе «EZ-дуны!» высказали подозрения, что автомобиль могли поджечь. «Похоже на поджог, равномерно горит в арках», - отмечается в обсуждении.
«На поджег похоже.. очень и очень жаль. Теперь в этих дворах страшно машину оставлять», - написал один из комментаторов.
«Жаль и машину, и владельца. Надеюсь, что страховка покроет это безобразие», - говорит другой.
«Это не первый случай, когда там горят автомобили», - добавляет третий.
Также в комментариях сказано: «Не знаю возможно совпадение. Но в последнее время все чаще воспламеняются электромобили или гибриды».
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарель Каллас сообщил, что в результате пожара никто не пострадал. «Пока мы не можем назвать причину возгорания», - сказал Каллас.