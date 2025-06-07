ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто посетил открытие нового концептуального магазина в Таллинне

В четверг, 5 июня, в Таллинне начал работу новый магазин BOUTIQUE CHIC, специализирующийся на lifestyle-продукции, вдохновленной французским стилем. Смотрите в галерее, кто пришел на это мероприятие!
Бутик Boutique Chic - это концептуальный магазин, который специализируется на французских товарах для образа жизни. Как отмечают владельцы, основная идея бутика – показать французский стиль и вкус в Эстонии.
В ассортименте представлены шоколад, чай и чайная посуда, а также различные дизайнерские предметы интерьера, украшения и мебель французских производителей. Здесь также можно приобрести французские сумки, обувь и домашний текстиль, в том числе подушки для яхт и пляжные сумки.
«Сегодня мы уделяем особое внимание персональным консультациям и качественному обслуживанию», - отметили представители магазина.
Владельцы подчеркивают индивидуальный подход к клиентам и консультации по вопросам дизайна. «Мы заметили, что французские товары востребованы среди жителей Эстонии. Некоторое время назад мы сами столкнулись с трудностями при поиске декора и мебели, поэтому решили совместить ассортимент французских товаров с консультациями по их подбору», – рассказывают в Boutique Chic.