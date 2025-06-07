ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто посетил открытие нового концептуального магазина в Таллинне

Бутик Boutique Chic - это концептуальный магазин, который специализируется на французских товарах для образа жизни. Как отмечают владельцы, основная идея бутика – показать французский стиль и вкус в Эстонии.

В ассортименте представлены шоколад, чай и чайная посуда, а также различные дизайнерские предметы интерьера, украшения и мебель французских производителей. Здесь также можно приобрести французские сумки, обувь и домашний текстиль, в том числе подушки для яхт и пляжные сумки.

​«Сегодня мы уделяем особое внимание персональным консультациям и качественному обслуживанию», - отметили представители магазина.