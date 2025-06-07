От жары до прохлады: названы лучшие места Европы для отдыха в июле

3. Калабрия, Италия - чтобы избежать толп. В июле в Средиземноморье становится невыносимо жарко, но это не относится к Калабрии, также известной как «носок сапога» - юго-западному побережью, где Италия «пинает» Сицилию.

Это обширная полоса романтических гор и место расположения некоторых из самых впечатляющих пляжей Италии предлагает туристам освежится в гротах из песчаника с богатой историей и побаловать себя тартуфо - мороженым, покрытым шоколадом или какао-порошком, с фруктовой или шоколадной начинкой.

Тем временем, город Реджо-ди-Калабрия находится всего в двух часах езды на юг на поезде от места, где можно сесть на 35-минутный паром до Мессины на Сицилии.

4. Рейкьявик, Исландия - для тех, кто не любит жару. Со средней температурой 13°C, исландская столица в июле также радует гостей около 20 часами дневного света. Именно в этом месяце у туристов больше всего шансов понежиться в джакузи под волшебным, низко расположенным полуночным солнцем.