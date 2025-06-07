Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 7-8 июня 2025 года

Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 7-8 июня стоит быть осторожнее и в чем именно.

Лев

Для вас июнь - месяц эмоциональных колебаний. Захочется многое менять, но не все будет идти по плану. Есть риск обострения старых обид или непонимания с близкими. Старайтесь не принимать решения сгоряча и не перегружать себя делами. Особенно внимательно отнеситесь к своему здоровью - могут напомнить о себе хронические вопросы. Побольше отдыхайте и не бойтесь сказать «нет», если чувствуете усталость.

Скорпион

В июне есть вероятность профессиональных недоразумений или конфликтов с коллегами. Ваше стремление к порядку может столкнуться с чьей-то несобранностью - и тут важно не перейти в жесткую критику. Финансовые решения тоже требуют осторожности: не лучший месяц для крупных покупок или вложений. Также стоит внимательнее относиться к документам - возможны ошибки по невнимательности.

Козерог