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Пн, 9.06.2025
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Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания, а Виктория официально станет «леди»

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Дэвид Бекхэм, наконец, будет удостоен рыцарского звания со второй попытки.

Дэвид Бекхэм, наконец, будет удостоен рыцарского звания со второй попытки. По информации The Sun, экс-капитан сборной Англии и легенда «Манчестер Юнайтед» наконец будет удостоен рыцарского звания на церемонии награждения в честь дня рождения короля. Таким образом, Дэвида будут звать сэром Дэвидом Бекхэмом, а его супруга Виктория будет носить титул леди Бекхэм.

Известно, что Дэвид Бекхэм, сыгравший 115 матчей за сборную Англии, поддерживает весьма теплые отношения с королем Карлом и разделяет его увлечение садоводством. По словам источников, монарх намекнул на скорое награждение еще в прошлом месяце - лично. Знаковый разговор состоялся на выставке в Челси.

«Ты получил это, не так ли?» - спросил британский монарх. На что Дэвид ответил: «Это было невероятно, спасибо. Это было очень любезно с вашей стороны». Дело в том, что письма с приглашением принять награду рассылаются за несколько недель до церемонии, поэтому Бекхэм понимал, о чем говорит король.

Интересно, что первоначально Бекхэм был номинирован на рыцарское звание в 2011 году после активной работы по организации Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Однако присвоение титула было отложено из-за того, что именитого футболиста уличили в неуплате налогов. Теперь Бекхэм наконец сможет получить долгожданную награду.

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