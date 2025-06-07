ГОРОСКОП НА 7 ИЮНЯ Овнов ждет чудесный день, а у Скорпионов напряженная обстановка в семье

Близнецы

Жизненный тонус Близнецов высок необыкновенно, а неотразимое обаяние представителей данного знака сегодня поистине всесильно. У вас будет возможность не только значительно расширить свой круг общения, но и совершенно очаровать человека, которым вам небезразличен. Однако следует помнить, что ваши успехи едва ли оставят недоброжелателей равнодушными, поэтому проблемы все же не исключены.

Ничто не угрожает семейным отношениям, в кругу родственников вы будете чувствовать себя необыкновенно комфортно и уютно. Можно заниматься домашними делами или искать иное применение своим талантам: в любом случае скучным и однообразным этот день вам едва ли покажется!

Рак

Ракам придется решать проблемы личного характера, наводить порядок в романтических отношениях. Ситуация требует от вас обдуманных и точных действий; воздержитесь от голословных утверждений, избегайте театрально-драматических эффектов. Приложенные усилия принесут восхитительные плоды, если вы будете отчетливо представлять себе, что делаете и зачем.

Не стоит рассчитывать на то, что близкие люди догадаются о ваших желаниях или поймут вас с полуслова: не раз и не два вам придется объяснять то, что кажется очевидным. В такой ситуации непросто сохранять спокойствие, но вам это удастся, а потому и день не будет откровенно неудачным.

Лев