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ФОТО Бывший скандальный работник службы защиты детей предстал перед судом

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи

6 июня в здании суда Йыгева рассматривалось дело бывшей сотрудницы службы защиты детей Кярол Пийритс. В апреле история о том, как Пийритс сеет страх среди местных жителей, попала в эфир программы Kuuuurija. 6 июня суд приступил к рассмотрению двух случаев насилия, в которых обвиняют Пийритс.

Утром 6 июня в здании суда Йыгева началось слушание дела бывшей сотрудницы службы защиты детей Кярол Пийритс. По данным прокуратуры, Пийритс предъявлены обвинения в двух эпизодах насилия: первый произошел в феврале 2024 года, второй - в мае того же года. 

Оба инцидента произошли в ночном клубе Saekaater в Йыгева. Отмечается, что эти события произошли до того, как Пийритс заняла должность специалиста по защите детей в мэрии города Пайде.

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