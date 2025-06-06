ФОТО Бывший скандальный работник службы защиты детей предстал перед судом

6 июня в здании суда Йыгева рассматривалось дело бывшей сотрудницы службы защиты детей Кярол Пийритс. В апреле история о том, как Пийритс сеет страх среди местных жителей, попала в эфир программы Kuuuurija. 6 июня суд приступил к рассмотрению двух случаев насилия, в которых обвиняют Пийритс.
Утром 6 июня в здании суда Йыгева началось слушание дела бывшей сотрудницы службы защиты детей Кярол Пийритс. По данным прокуратуры, Пийритс предъявлены обвинения в двух эпизодах насилия: первый произошел в феврале 2024 года, второй - в мае того же года.