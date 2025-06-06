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Пн, 9.06.2025
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Не в Италии: эксперты назвали лучшую пиццерию в Европе

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Итальянский Неаполь считается родиной пиццы, поэтому было бы логично предположить, что лучшая пиццерия Европы находится именно там - и многие действительно считают таковой пиццерию «Да Микеле», особенно после популярности фильма «Ешь, молись, люби».

Однако свежий рейтинг кулинарного гида 50 Top Pizza показал, что лучшую пиццу на континенте подают не в Италии, а в Великобритании. Лондонскую пиццерию Napoli on the Road, основанную итальянцем Микеле Паскареллой, эксперты признали лучшей в Европе уже второй год подряд.

Второе место заняла пиццерия Baldoria в испанской столице Мадриде, а третье место разделили заведения Via Toledo в Вене (Австрия) и Sartoria Panatieri в Барселоне (Испания).

При этом авторы рейтинга отметили, что отсутствие итальянских пиццерий в топ-50 не должно удивлять - для них будет составлен отдельный рейтинг, который опубликуют 15 июля.

10 лучших пиццерий Европы в 2025 году:

  1. Napoli on the Road (Лондон, Великобритания)
  2. Baldoria (Мадрид, Испания)
  3. Via Toledo (Вена, Австрия)
  4. Sartoria Panatieri (Барселона, Испания)
  5. 50 Kalò (Лондон, Великобритания)
  6. IMperfetto (Пюто, Франция)
  7. Pizza Zulu (Фюрт, Германия)
  8. nNea (Амстердам, Нидерланды)
  9. Fratelli Figurato (Мадрид, Испания)
  10. Sapori Italiani U Taliana (Братислава, Словакия)
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