Не в Италии: эксперты назвали лучшую пиццерию в Европе

Итальянский Неаполь считается родиной пиццы, поэтому было бы логично предположить, что лучшая пиццерия Европы находится именно там - и многие действительно считают таковой пиццерию «Да Микеле», особенно после популярности фильма «Ешь, молись, люби».
Однако свежий рейтинг кулинарного гида 50 Top Pizza показал, что лучшую пиццу на континенте подают не в Италии, а в Великобритании. Лондонскую пиццерию Napoli on the Road, основанную итальянцем Микеле Паскареллой, эксперты признали лучшей в Европе уже второй год подряд.
Второе место заняла пиццерия Baldoria в испанской столице Мадриде, а третье место разделили заведения Via Toledo в Вене (Австрия) и Sartoria Panatieri в Барселоне (Испания).
При этом авторы рейтинга отметили, что отсутствие итальянских пиццерий в топ-50 не должно удивлять - для них будет составлен отдельный рейтинг, который опубликуют 15 июля.
10 лучших пиццерий Европы в 2025 году:
- Napoli on the Road (Лондон, Великобритания)
- Baldoria (Мадрид, Испания)
- Via Toledo (Вена, Австрия)
- Sartoria Panatieri (Барселона, Испания)
- 50 Kalò (Лондон, Великобритания)
- IMperfetto (Пюто, Франция)
- Pizza Zulu (Фюрт, Германия)
- nNea (Амстердам, Нидерланды)
- Fratelli Figurato (Мадрид, Испания)
- Sapori Italiani U Taliana (Братислава, Словакия)