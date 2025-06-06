Не в Италии: эксперты назвали лучшую пиццерию в Европе

Однако свежий рейтинг кулинарного гида 50 Top Pizza показал, что лучшую пиццу на континенте подают не в Италии, а в Великобритании. Лондонскую пиццерию Napoli on the Road, основанную итальянцем Микеле Паскареллой, эксперты признали лучшей в Европе уже второй год подряд.

Второе место заняла пиццерия Baldoria в испанской столице Мадриде, а третье место разделили заведения Via Toledo в Вене (Австрия) и Sartoria Panatieri в Барселоне (Испания).

При этом авторы рейтинга отметили, что отсутствие итальянских пиццерий в топ-50 не должно удивлять - для них будет составлен отдельный рейтинг, который опубликуют 15 июля.

10 лучших пиццерий Европы в 2025 году: