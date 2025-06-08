Психологи после спасения 500 пар назвали четыре вещи, которые не делают самые счастливые пары

Американские психологи Джон и Джули Готтман после 50 лет исследований определили модели поведения, которые чаще всего приводят к окончанию отношений, пишет Focus.
Специалисты назвали главные причины краха отношений, которые разрушают даже крепкие отношения, и способы их преодоления, пишет издание Make It.
Все пары ссорятся - это факт. Но когда стресс в отношениях смешивается со стрессом на работе, финансовым беспокойством и семейными неурядицами, это ведет к разрушению.
Критика и обвинения
«Когда в обсуждении присутствуют фразы вроде "ты всегда" и "ты никогда", разговор выходит из-под контроля», - объясняет семейный консультант Келли Брауэр.
Эксперты советуют заменить эту формулировку: «Когда произошла конкретная ситуация, я испытал такие эмоции. В будущем я хотел бы, чтобы было иначе».
Защитная реакция
«Когда партнер пытается отвернуться или проигнорировать жалобы, это вызывает разочарование и эмоциональное расстройство», - отмечает Брауэр.
Это может вызвать разочарование, растерянность и неуверенность в себе. Такая динамика может привести к разъединению, одиночеству и эмоциональному расстройству. Вместо этого стоит внимательно выслушать и взять ответственность.
Презрение
«Презрение - главный предвестник развода. Оно повышает тревожность и разрушает дружбу между супругами», - утверждает Готтман.
Он считает, что противоядием становится культура благодарности. По словам специалиста, все маленькие моменты выражения тепла и привязанности складываются в прочную основу отношений.
Игнорирование
«Молчаливое поведение может привести к тому, что партнер будет чувствовать себя брошенным», - предупреждают исследователи.
Решение - своевременный перерыв в конфликте с обязательным возвращением к обсуждению после того, как вы успокоитесь. «Достаточно одному из партнеров нейтрализовать опасность. Это может спасти отношения», - резюмирует Брауэр.