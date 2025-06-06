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Пн, 9.06.2025
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У вокалиста группы a-ha диагностировали болезнь Паркинсона

Фото статьи

У вокалиста и лидера норвежской группы a-ha Мортена Харкета диагностирована болезнь Паркинсона. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на официальный сайт коллектива.

Известно, что 65-летний певец уже дважды перенес операцию на головном мозге. 

Мортен Харкет о своем диагнозе говорит:

«У меня нет проблем с принятием диагноза. Со временем я перенял у своего 94-летнего отца его отношение к тому, как организм постепенно сдается: "Я использую все, что работает"».

Вокалист добавил, что не знает, сможет ли он петь. Ему этого не хочется, и для него это знак.

Мортен Харкет ранее выпустил шесть сольных альбомов, его вокальный диапазон, по некоторым данным, в том числе биографа коллектива Яна Омдаля, охватывает пять октав.

Напомним, норвежская синти-поп-группа a-ha выпустила восемь студийных альбомов, тираж которых превысил 100 миллионов копий. Наибольшую популярность группе принес хит Take On Me из ее дебютного альбома 1985 года Hunting High and Low.

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