Стюардесса рассказала о «темных сторонах» своей работы

По словам Мэг, благодаря своей работе она смогла увидеть множество удивительных мест и попутешествовать по миру. Но, как она призналась, все это имеет свою цену.

«Эти моменты приобретают особый смысл, когда переживаешь их с близкими, а не в одиночестве», - поделилась она.

«Я помню, как сидела в Риме, восхищалась древней архитектурой и думала: "Боже, как же это красиво". Но в то же время я чувствовала внутреннюю пустоту, потому что мечтала оказаться здесь с мамой или друзьями», - рассказала Мэг.

Она отметила, что ей повезло с коллегами: «У меня действительно потрясающая команда, с ней работа становится веселой». Однако, по ее словам, когда между коллегами не складываются отношения, атмосфера становится напряженной.

Иногда Мэг чувствует, что живет в совершенно другой вселенной по сравнению с семьей и друзьями. Ей тяжело строить собственную жизнь, ведь график работы не оставляет времени на нормальное общение.

Особенно остро одиночество ощущается по завершении смены, когда она одна возвращается в гостиничный номер. Даже когда ей удается побывать дома, большинство близких заняты работой. Это расстраивает.

Она с болью вспоминает, как пропустила первый день рождения сына своей лучшей подруги: «Это просто убило меня. Я даже не могу представить, каково тем бортпроводникам, у которых есть собственные семьи и дети. Им, наверное, невероятно сложно».

Мэг признает, что получает отличные льготы на перелеты, но в свободное время ей просто хочется остаться дома и отдохнуть - она очень устает.

«Я не хочу жаловаться - я люблю свою работу. Но хочу, чтобы люди понимали: в этой профессии не все так радужно, как может показаться. Иногда бывает по-настоящему тяжело», - сказала она.