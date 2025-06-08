ВИДЕО 62-летний Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса: актер поразил смелостью

Известный американский актер Том Круз, который недавно поделился секретами сцен новой ленты «Миссия невыполнима: Финальная расплата», получил награду за свою отвагу на съемках этой ленты.

Как пишет издание CNN, 62-летняя звезда кино официально стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса благодаря опасному трюку, который выполнил на съемочной площадке боевика. Том прыгнул с вертолета с парашютом, который был пропитан топливом и подожжен в воздухе. Актер должен был в воздухе отрезать горящую ткань и раскрыть запасной парашют, чтобы успешно приземлиться. В итоге он совершил 16 прыжков без дублеров, чтобы все выглядело реалистично. За это команда Книги рекордов Гиннеса решила дать награду.

«Том не просто играет героев боевиков - он сам и является героем боевиков! Его успех - это результат невероятной преданности, стремления к правдивости и готовности расширять границы возможного для актера. Для меня большая честь признать его бесстрашие этим новым титулом», - отметил редактор Крейг Глендей.

К слову, съемки проходили в национальном парке «Драконьи горы» в Южно-Африканской Республике. На подготовку эпизода, в котором Круза поднимают на вертолете, а затем сбрасывают с горячим парашютом, команда потратила несколько недель.