Забудь о химикатах, уксусе и лимоне: стекла душа отчистит другое средство

Есть ли что-то раздражающее больше, чем пятна на стекле душа, которые портят весь вид ванной комнаты? На стеклянных поверхностях, по которым прошлись жесткой водой, быстро появляется налет, который делает их более матовыми и требует постоянного ухода. Чтобы налет не успел въесться, специалисты рекомендуют протирать стекла душа каждые пару дней.