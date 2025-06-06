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Пн, 9.06.2025
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Певица Сабрина Карпентер выпустила новый трек, который уже называют «хитом лета»

Сабрина Карпентер.

Артистка рассказала, как создала композицию, сообщает UNIAN.

Популярная американская певица Сабрина Карпентер, которая известна по хитам «Espressо» и «Please Please Please Please», презентовала новую песню.

Накануне она заинтриговала поклонников видео, которое опубликовала в своем Instagram. Этот ролик в ретро стиле, где Сабрина стоит на дороге и пытается остановить машину, спровоцировал слухи о выходе музыкальной новинки. А вчера, 5 июня, артистка таки выпустила аудиоверсию своего нового сингла под названием «Manchild» и рассказала историю его создания.

«Я написала "Manchild" в случайный вторник вместе с Эми Аллен и Джеком Антоноффом и это оказался лучший случайный вторник в моей жизни. Нам было весело работать над ее созданием. Однако эта песня стала для меня знаковой, то, что я смогу вспомнить через некоторое время, то, что станет ментальной основой очень запутанных и веселых лет молодой взрослой жизни», - написала Сабрина в своем Instagram.

Исполнительница также ответила, почему именно сейчас решила выпустить этот трек.

«"Manchild" звучит как песня, передающая ощущение бесконечного путешествия в лето. Вот почему я хотела подарить ее вам сейчас, чтобы вы могли высунуть голову из окна машины и кричать ее все лето», - добавила певица.

К слову, официальный клип выйдет уже сегодня, 6 июня, вечером. Эта песня станет первым синглом из седьмого альбома Карпентер, но ее уже прозвали «хитом этого лета».

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