Помогут разбогатеть: какие правила притянут к вам деньги

Отсутствие кредитов

Избавьтесь от долгов перед банками и больше не пользуйтесь кредитами. Это простое правило поможет выйти на стабильный финансовый уровень. Закрыть уже существующие долги можно по методу лавины: от наименьшего к наибольшему. Поставьте конкретную цель и идите к ней.

Деньги должны работать

Отложенные в ящик средства, лежащие без дела, не помогут вам поднять доход. Инвестируйте в себя и свои навыки, которые помогут заработать больше. Не вы должны работать на деньги, а они на вас.

Деньги любят тех, кто на виду

Вас должны видеть, слышать и запоминать. В противном случае, вы можете быть лучшим специалистом, но если о вас никто не знает, денег не будет. В современном мире личный бренд - это необходимость.

Правильное распределение бюджета

Приумножить капитал поможет правильное распределение бюджета. Придерживайся принципа 50/30/20. Половину прибыли выделите на обязательные расходы, еще 30 процентов - на собственные желания и остальные деньги отложите или инвестируйте.

Деньги любят скорость