Помогут разбогатеть: какие правила притянут к вам деньги

Богатство и финансовая стабильность - это следствие действий и стараний человека, а не везение. Если знать, как привлечь деньги в жизнь, можно полностью изменить ее. Есть несколько правил, которые помогут сделать так, чтобы деньги вас полюбили, пишет НовиниLive.
Отсутствие кредитов
Избавьтесь от долгов перед банками и больше не пользуйтесь кредитами. Это простое правило поможет выйти на стабильный финансовый уровень. Закрыть уже существующие долги можно по методу лавины: от наименьшего к наибольшему. Поставьте конкретную цель и идите к ней.
Деньги должны работать
Отложенные в ящик средства, лежащие без дела, не помогут вам поднять доход. Инвестируйте в себя и свои навыки, которые помогут заработать больше. Не вы должны работать на деньги, а они на вас.
Деньги любят тех, кто на виду
Вас должны видеть, слышать и запоминать. В противном случае, вы можете быть лучшим специалистом, но если о вас никто не знает, денег не будет. В современном мире личный бренд - это необходимость.
Правильное распределение бюджета
Приумножить капитал поможет правильное распределение бюджета. Придерживайся принципа 50/30/20. Половину прибыли выделите на обязательные расходы, еще 30 процентов - на собственные желания и остальные деньги отложите или инвестируйте.
Деньги любят скорость
Финансы любят быстрые решения. Чем живее вы будете принимать решения, тестировать идеи и исправлять ошибки, тем быстрее будет расти доход. Долгие размышления, сомнения и перфекционизм тормозят финансовый рост.