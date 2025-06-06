На испанском курорте обнаружили электрических муравьев: чем они опасны для туристов

В испанском городе Лос-Кристианос на Тенерифе в гольф-комплексе энтомологи Антонио Пересм и Ирене Сантос из Института натуральных продуктов и агробиологии обнаружили один из самых инвазивных видов муравьев в мире. Такие насекомые представляют серьезную опасность для людей. Об этом сообщает Canarian Weekly.
Малый огненный муравей внесен Международным союзом охраны природы (МСОП) в список самых вредоносных инвазивных видов муравьев в мире. Он также фигурирует в списке инвазивных видов, вызывающих беспокойство.
Насекомое, известное как электрический муравей, родом из стран Южной Америки, но распространился по всему миру, включая Францию, Израиль, а теперь и Испанию. Его укус может вызвать болезненные реакции, которые в некоторых случаях могут быть серьезными как для людей, так и для животных. Он также способен опустошать дикую природу, вытесняя местные виды.
Распространение муравьев связано с деятельностью человека, в частности, с транспортировкой живых растений с почвой или субстратом.
После обнаружения муравьев правительство Канарских островов запустило стратегию сдерживания в попытке искоренить их. Дело это очень недешевое. Исследование 2022 года показало, что глобальные усилия по контролю этого вида уже обошлись более чем в семь миллиардов долларов.
Местные власти призывают общественность, особенно тех, кто занимается садоводством или ландшафтным дизайном, сохранять бдительность и сообщать о любой необычной активности муравьев.
Лос-Кристианос - крупнейший из испанских Канарских островов и центр водных видов спорта, известный своей широкой набережной.
Туристов уже предупредили об опасности и попросили быть бдительными во время отдыха.
Муравьи - не единственная угроза для тех, кто едет в Испанию. Недавно Министерство иностранных дел опубликовало предупреждение на своем специальном сайте Travel Health Pro после того, как в Саламанке был обнаружен случай крымско-конголезской геморрагической лихорадки (ККГЛ).
«28 мая 2025 года местные органы здравоохранения сообщили о подтвержденном случае крымско-конголезской геморрагической лихорадки (ККГЛ) в Саламанке. Случай произошел через укус клеща», - говорилось в заявлении.
ККГЛ - это вирус, переносимый клещами, с легкими симптомами, такими как головокружение, высокая температура, головная боль, боль в глазах, диарея и мышечные боли. Однако более серьезные последствия включают кровотечение и синяки и могут привести к быстрому ухудшению работы почек и отказу органов.