Как хранить яйца летом: пять советов для продления срока годности

Охлаждайте быстро и правильно

Яйца, купленные в супермаркете, у фермеров или на рынке, нужно сразу же отправить в холодильник. Холодная температура замедляет размножение бактерий, которые делают яйца не только непригодными в пищу, но и опасными для здоровья.

Важный момент: хранить яйца необходимо не на дверце холодильника, а внутри его, поскольку при открывании дверцы продукты больше поддаются перепадам температуры, чем если бы они стояли в глубине. Дело в том, что температура на дверце выше примерно на 4°С, чем внутри самого холодильника, то есть около +8+10°С. При этом яйца нужно хранить при температуре +2+4°С. Лучшее место для них - контейнеры для овощей и фруктов внизу холодильника.

Также яйца лучше укладывать острым концом вниз, чтобы желтки были в центре, и чтобы яйца могли «дышать» через тупой конец, где больше пор.

Мыть или не мыть?

Мыть яйца перед хранением не рекомендуется: мытое яйцо быстрее потеряет свежесть. Дело в том, что на яичной скорлупе есть защитный природный слой. Он не позволяет яйцу портиться долгое время, а под теплой водой его легко смыть, оставив продукт без защиты. А вот место, где они хранятся, лучше держать в абсолютной чистоте. Дело в том, что чистая среда, как и холодная температура, снижает скорость размножения вредных бактерий.