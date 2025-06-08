Как хранить яйца летом: пять советов для продления срока годности

По мере повышения температуры воздуха, которое неизменно сопровождает лето, вопрос хранения продуктов питания, особенно скоропортящихся, таких как яйца, выходит на первый план, поскольку речь идет о безопасности для здоровья и качестве еды. Ресурс Eggoz Nutrition назвал самые доступные лайфхаки, как подольше сохранить яйца свежими.
Охлаждайте быстро и правильно
Яйца, купленные в супермаркете, у фермеров или на рынке, нужно сразу же отправить в холодильник. Холодная температура замедляет размножение бактерий, которые делают яйца не только непригодными в пищу, но и опасными для здоровья.
Важный момент: хранить яйца необходимо не на дверце холодильника, а внутри его, поскольку при открывании дверцы продукты больше поддаются перепадам температуры, чем если бы они стояли в глубине. Дело в том, что температура на дверце выше примерно на 4°С, чем внутри самого холодильника, то есть около +8+10°С. При этом яйца нужно хранить при температуре +2+4°С. Лучшее место для них - контейнеры для овощей и фруктов внизу холодильника.
Также яйца лучше укладывать острым концом вниз, чтобы желтки были в центре, и чтобы яйца могли «дышать» через тупой конец, где больше пор.
Мыть или не мыть?
Мыть яйца перед хранением не рекомендуется: мытое яйцо быстрее потеряет свежесть. Дело в том, что на яичной скорлупе есть защитный природный слой. Он не позволяет яйцу портиться долгое время, а под теплой водой его легко смыть, оставив продукт без защиты. А вот место, где они хранятся, лучше держать в абсолютной чистоте. Дело в том, что чистая среда, как и холодная температура, снижает скорость размножения вредных бактерий.
Хранить яйца необходимо либо в оригинальной упаковке, либо в плотно закрытом контейнере.
Время имеет значение
В жаркую погоду яйца, подвергаясь длительное время высокой температуре, начинают портиться быстрее, а срок их годности стремительно сокращается. Поэтому не следует держать их при комнатной температуре больше двух часов, а если за окном столбики термометра зашкаливают, то это время должно быть вполовину меньше.
Как хранить яйца вне холодильника
Если вам необходимо какое-то время держать куриные яйца вне холодильника, следует подумать о способах сохранить их свежесть. Например, если вы собираетесь на мероприятие на открытом воздухе, куда берете продукты. В таком случае яйца лучше всего хранить в тени или месте, где есть прохлада. Можно сложить их в посуду с холодной водой, что тоже позволит оставаться им свежими.
Не храните яйца в багажнике или салоне машины, потому что даже в тени она нагревается и превращается в духовой шкаф. Излишнее тепло пагубно действует на продукты, в том числе на яйца.
Для транспортировки яиц можно использовать термопакеты или сумки-холодильники.
Всегда контролируйте срок годности
Чем свежее яйца, тем дольше они будут храниться. Покупая их, обязательно обращайте внимание на этот момент. Летом лучше не рисковать, покупая яйца по акции в последний день, особенно если дома их особо негде хранить.