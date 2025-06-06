ВИДЕО Анне Вески намекнула, сколько времени уходит на ее легендарную прическу: «Не буду врать, это занимает...»

Анне появилась на вечере в шикарном образе. «Как всегда: сначала все идем на грим. Не буду врать, это занимает два с половиной часа. Надеваю наряд и готова к вечеру», - говорит Анне. На вопрос, сколько времени уходит на ее легендарную прическу, Анне отвечает загадочно: весь образ в целом занимает два с половиной часа.