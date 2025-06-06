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ВИДЕО Анне Вески намекнула, сколько времени уходит на ее легендарную прическу: «Не буду врать, это занимает...»

Перевод: Седа Дунгурова
Фото статьи

Как и многие другие деятели шоу-бизнеса, певица Анне Вески посетила гала-вечер вручения премий Kroonika Meelelahutusauhinnad (за достижения в сфере развлечений - прим. ред.), который прошел в театре «Эстония».

Анне появилась на вечере в шикарном образе. «Как всегда: сначала все идем на грим. Не буду врать, это занимает два с половиной часа. Надеваю наряд и готова к вечеру», - говорит Анне. На вопрос, сколько времени уходит на ее легендарную прическу, Анне отвечает загадочно: весь образ в целом занимает два с половиной часа.

Поскольку на премии вручали награды и самым сексуальным деятелям Эстонии, мы решили поинтересоваться у певицы: что делает человека сексуальным? «Сексуальный человек - это тот, кто сияет. Когда человек делает то, что ему нравится, когда это приносит ему удовольствие, у него всегда блестят глаза. И все начинается с выражения лица.

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