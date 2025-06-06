Андрей Зевакин о своем дне рождения: «Смирился с тем, что скоро стукнет 30»

6 июня музыкальному продюсеру, автору песен и блогеру Андрею Зевакину исполнилось 29 лет. В интервью Elu24 он рассказал, что этот год был слегка необычным. «Это довольно странное ощущение, но, если честно, уже потихоньку привык - что уж тут… Смирился с тем, что скоро стукнет 30. Надо просто взять от последнего года перед сменой цифры все, что он может дать. На самом деле, думаю, что ничего особо не изменится: не так уж важно, 25 тебе, 29 или 30».