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Пн, 9.06.2025
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Иск против Седоковой. Отец Тиммы рассказал о ходе дела

Райтис Тимма, Анна Седокова и Янис Тимма.

Отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы Райтис разместил на своей странице в Instagram сюжет, в котором адвокат Маргарита Гаврилова комментирует ход дела семьи спортсмена против Анны Седоковой. 

Анне Седоковой направлена досудебная претензия. Об этом уже ранее заявляла адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова.

В видеосюжете, который разместил отец баскетболиста Райтис, говорится, что «если с момента получения письма от Седоковой или ее адвоката не поступит официальный ответ, то в таком случае будет подано исковое заявление в суд».

Напомним, что адвокат действует в интересах сына Яниса Тиммы Кристиана и планирует отсудить более 60 млн рублей (около 661 тысячи евро), поскольку родители баскетболиста отказались претендовать на наследство в пользу внука.

Приводятся слова Маргариты Гавриловой, которая отмечает...

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