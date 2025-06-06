Иск против Седоковой. Отец Тиммы рассказал о ходе дела

Отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы Райтис разместил на своей странице в Instagram сюжет, в котором адвокат Маргарита Гаврилова комментирует ход дела семьи спортсмена против Анны Седоковой.
Анне Седоковой направлена досудебная претензия. Об этом уже ранее заявляла адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова.
В видеосюжете, который разместил отец баскетболиста Райтис, говорится, что «если с момента получения письма от Седоковой или ее адвоката не поступит официальный ответ, то в таком случае будет подано исковое заявление в суд».
Напомним, что адвокат действует в интересах сына Яниса Тиммы Кристиана и планирует отсудить более 60 млн рублей (около 661 тысячи евро), поскольку родители баскетболиста отказались претендовать на наследство в пользу внука.