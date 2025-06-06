Ешьте и худейте – продукты, практически не содержащие калорий

Если вы хотите похудеть, не нужно голодать и сидеть на строгих диетах, нужно просто правильно выбирать продукты питания.

Легкие салаты, сочные фрукты и хрустящие овощи не только очень полезны, но и помогают похудеть. Вы можете есть вволю эти продукты, потому что у них почти нет калорий. Согласно классификации пищевых продуктов, низкокалорийна пища с показателем энергетической ценности не выше 100 ккал на 100 граммов.

Калорий меньше всего в следующих продуктах:

Брокколи

Брокколи - источник пользы. Этот зеленый овощ богат питательными веществами, включая витамины С, В2 и В6, а также железо, кальций, магний и цинк. Прекрасно подходит для фигуры, поскольку в 100 граммах брокколи всего 34 калории.

Цветная капуста

Овощ содержит только 28 калорий на 100 граммов, но богат кальцием, каротином, железом и другими ценными минералами. Цветная капуста доступна не только в белом, но и фиолетовом и зеленом цветах.

Перец

Этот овощ содержит много витамина С, магния, калия и антиоксидантов, защищающих наши клетки. Перец, содержащий 23 калории на 100 граммов, действительно очень легок и отлично подходит для перекуса, если вы следите за фигурой.

Руккола