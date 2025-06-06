Ешьте и худейте – продукты, практически не содержащие калорий

Если вы хотите похудеть, не нужно голодать и сидеть на строгих диетах, нужно просто правильно выбирать продукты питания.
Легкие салаты, сочные фрукты и хрустящие овощи не только очень полезны, но и помогают похудеть. Вы можете есть вволю эти продукты, потому что у них почти нет калорий. Согласно классификации пищевых продуктов, низкокалорийна пища с показателем энергетической ценности не выше 100 ккал на 100 граммов.
Калорий меньше всего в следующих продуктах:
Брокколи
Брокколи - источник пользы. Этот зеленый овощ богат питательными веществами, включая витамины С, В2 и В6, а также железо, кальций, магний и цинк. Прекрасно подходит для фигуры, поскольку в 100 граммах брокколи всего 34 калории.
Цветная капуста
Овощ содержит только 28 калорий на 100 граммов, но богат кальцием, каротином, железом и другими ценными минералами. Цветная капуста доступна не только в белом, но и фиолетовом и зеленом цветах.
Перец
Этот овощ содержит много витамина С, магния, калия и антиоксидантов, защищающих наши клетки. Перец, содержащий 23 калории на 100 граммов, действительно очень легок и отлично подходит для перекуса, если вы следите за фигурой.
Руккола
С точки зрения питательной ценности руккола является лучшим выбором по сравнению с салатом айсберг. В ней много витамина С, железа и калия, а также всего 30 калорий на 100 граммов. Она также содержит вторичные растительные вещества, которые эффективны против рака и опухолевых клеток. Благодаря своему слегка острому вкусу, руккола придает салатам особую пикантность.
Помидор
Помидоры содержат много воды и всего 18 калорий на 100 граммов. Томат содержит антиоксидант ликопин, который придает ему красный цвет. Этот так называемый каротиноид оказывает противовоспалительное действие в организме человека. Кроме того, помидоры являются ценным источником калия и витамина С.
Арбуз
Арбуз на 95% состоит из воды, что делает его низкокалорийной пищей для похудения. Фруктовые волокна содержат много витаминов А и С, а в 100 г арбуза около 30 калорий. Фрукт быстро насыщает и потому является легким десертом после основного приема пищи.
Зеленый горошек
Сахарный горошек не только обладает прекрасным сладким вкусом, но и очень низкой калорийностью - 69 калорий на 100 граммов. Высокое содержание железа и цинка делает горошек особенно полезным. К примеру, вы можете добавлять его в макароны или овощное жаркое, или добавить в омлет.
Капуста
Капуста обладает универсальными свойствами, что делает ее незаменимой. Богатая клетчаткой, антиоксидантами и витамином С, капуста отлично подходит для кишечного транзита. Кроме того, очищает печень и повышает иммунитет.