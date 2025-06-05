НЕВЕРОЯТНО, НО ПРАВДА Был выявлен новый необычный побочный эффект Ozempic

Популярность препарата Ozempic и его аналогов продолжает стремительно расти, но вместе с этим появляются и новые, неожиданные побочные эффекты. Один из них не имеет ничего общего с потерей веса - речь идет о резком изменении обоняния и новых ароматических предпочтениях.
Многие пользователи Ozempic начали замечать, что испытывают непреодолимую тягу к приторно-сладким ароматам: ваниль, зефир, карамель, шоколад, фисташки и другие стали настоящими фаворитами. Это явление уже получило название - «феномен запаха Ozempic», и специалисты считают, что оно может быть связано с воздействием препарата на мозговую химию.