НЕВЕРОЯТНО, НО ПРАВДА Был выявлен новый необычный побочный эффект Ozempic

Популярность препарата Ozempic и его аналогов продолжает стремительно расти, но вместе с этим появляются и новые, неожиданные побочные эффекты. Один из них не имеет ничего общего с потерей веса - речь идет о резком изменении обоняния и новых ароматических предпочтениях.