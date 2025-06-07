Восемь ошибок гостей на свадьбе, которые свидетельствуют о грубом незнании этикета

Эксперты по этикету рассказали об ошибках, которые гости никогда не должны делать на свадьбах. Переборщить в баре, привести незваного гостя и взять еду домой - все это большие ошибки.

Опоздание на церемонию

На планирование свадьбы тратится много времени, усилий и денег, поэтому важно, чтобы гости вели себя как можно лучше во время празднования. Свадьбы, особенно большие, требуют значительного планирования и координации.

Хотя вы можете регулярно опаздывать на другие мероприятия, свадьба - это не место для опозданий. В такой среде опоздание может нарушить ход церемонии или приема.

«Опоздание на свадебную церемонию - это социальная ошибка», - сказала эксперт по этикету Лиза Мирза Гроттс.

Гости должны планировать прибытие по крайней мере на 15 минут раньше, чтобы был запас времени.

Игнорирование дресс-кода

Эксперт по этикету Джамила Мусаева сказала, что игнорирование дресс-кода на свадьбе является большой ошибкой.

«Когда гость появляется неуместно одетым, это нарушает эстетику и даже может создать дискомфорт для других. Всегда лучше быть немного чрезмерно одетым, чем рисковать выглядеть неуместно», - считает она.

Белый или светлые цвета

Джо Хейз, эксперт по этикету и основательница EtiquetteExpert.Org, отметила, что гостям никогда нельзя надевать полностью белую, кремовую или бледно-пастельную одежду.