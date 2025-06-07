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Пн, 9.06.2025
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Восемь ошибок гостей на свадьбе, которые свидетельствуют о грубом незнании этикета

Свадьба. Фото иллюстративное

Отправляясь на особый праздник в роли гостя не стоит забывать о правилах поведения в этот день. Об этом пишет Business Insider.

Эксперты по этикету рассказали об ошибках, которые гости никогда не должны делать на свадьбах. Переборщить в баре, привести незваного гостя и взять еду домой - все это большие ошибки.

Опоздание на церемонию

На планирование свадьбы тратится много времени, усилий и денег, поэтому важно, чтобы гости вели себя как можно лучше во время празднования. Свадьбы, особенно большие, требуют значительного планирования и координации.

Хотя вы можете регулярно опаздывать на другие мероприятия, свадьба - это не место для опозданий. В такой среде опоздание может нарушить ход церемонии или приема.

«Опоздание на свадебную церемонию - это социальная ошибка», - сказала эксперт по этикету Лиза Мирза Гроттс.

Гости должны планировать прибытие по крайней мере на 15 минут раньше, чтобы был запас времени.

Игнорирование дресс-кода

Эксперт по этикету Джамила Мусаева сказала, что игнорирование дресс-кода на свадьбе является большой ошибкой.

«Когда гость появляется неуместно одетым, это нарушает эстетику и даже может создать дискомфорт для других. Всегда лучше быть немного чрезмерно одетым, чем рисковать выглядеть неуместно», - считает она.

Белый или светлые цвета

Джо Хейз, эксперт по этикету и основательница EtiquetteExpert.Org, отметила, что гостям никогда нельзя надевать полностью белую, кремовую или бледно-пастельную одежду.

«Не надевайте что-то, что хотя бы слегка может напоминать свадебный наряд. Вы же не хотите даже близко подходить к тому, чтобы привлечь внимание невесты», - сказала Хейз.

Однако, белые элементы в наряде в пределах разумного приемлемы.

Фотографирование во время церемонии без разрешения

Ничто так не испортит свадебные фотографии, как вспышки камеры и поднятые руки с телефонами.

Чтобы уменьшить такую возможность, многие пары сейчас просят проводить церемонии «без доступа к интернету», где смартфоны и другие электронные устройства откладываются.

Игнорирование желаний пары и использование телефона - одни из самых неуважительных вещей, которые гость может сделать во время церемонии.

Незваные гости

Не подтвержденные гости, включая детей, влияют на количество гостей, планирование питания и динамику стола, а также вызывают стресс и разочарование у пары и свадебных координаторов.

«Если привести кого-то, кто не был явно приглашен, это может создать неожиданную финансовую и логистическую нагрузку на пару», - отметила Мусаева.

Чрезмерное «угощение» за барной стойкой

Открытые бары являются популярным выбором для свадеб, но эксперты говорят, что важно, чтобы гости не переусердствовали.

«Чрезмерное употребление алкоголя свидетельствует о недостатке самосознания и создает лишнюю нагрузку на хозяев», - сказала Мусаева.

Гость, который становится громким, может полностью изменить настроение вечера. Это переключает внимание с пары на чье-то поведение.

Отклонение от свадебного вишлиста

Хотя личный и продуманный подарок для пары может показаться благородным, эксперты говорят, что гостям свадьбы следует избегать отклонения от предоставленного свадебного вишлиста, поскольку это может создать больше работы для пары в будущем.

Привлекать внимание только к себе

Претендовать на внимание любым важным личным объявлением или новостями является эгоцентричным и опрометчивым.

«Не привлекайте к себе внимания и не делайте этот день о себе. Это касается предложений о свадьбе или объявлений о рождении ребенка. Этот день посвящен паре, а не вам», - говорит Хейз.

Более того, гостям не стоит брать еду со стола домой. Лучше спрашивать разрешения, прежде чем брать что-то с собой.

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