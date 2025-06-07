Восемь ошибок гостей на свадьбе, которые свидетельствуют о грубом незнании этикета

Отправляясь на особый праздник в роли гостя не стоит забывать о правилах поведения в этот день. Об этом пишет Business Insider.
Эксперты по этикету рассказали об ошибках, которые гости никогда не должны делать на свадьбах. Переборщить в баре, привести незваного гостя и взять еду домой - все это большие ошибки.
Опоздание на церемонию
На планирование свадьбы тратится много времени, усилий и денег, поэтому важно, чтобы гости вели себя как можно лучше во время празднования. Свадьбы, особенно большие, требуют значительного планирования и координации.
Хотя вы можете регулярно опаздывать на другие мероприятия, свадьба - это не место для опозданий. В такой среде опоздание может нарушить ход церемонии или приема.
«Опоздание на свадебную церемонию - это социальная ошибка», - сказала эксперт по этикету Лиза Мирза Гроттс.
Гости должны планировать прибытие по крайней мере на 15 минут раньше, чтобы был запас времени.
Игнорирование дресс-кода
Эксперт по этикету Джамила Мусаева сказала, что игнорирование дресс-кода на свадьбе является большой ошибкой.
«Когда гость появляется неуместно одетым, это нарушает эстетику и даже может создать дискомфорт для других. Всегда лучше быть немного чрезмерно одетым, чем рисковать выглядеть неуместно», - считает она.
Белый или светлые цвета
Джо Хейз, эксперт по этикету и основательница EtiquetteExpert.Org, отметила, что гостям никогда нельзя надевать полностью белую, кремовую или бледно-пастельную одежду.
«Не надевайте что-то, что хотя бы слегка может напоминать свадебный наряд. Вы же не хотите даже близко подходить к тому, чтобы привлечь внимание невесты», - сказала Хейз.
Однако, белые элементы в наряде в пределах разумного приемлемы.
Фотографирование во время церемонии без разрешения
Ничто так не испортит свадебные фотографии, как вспышки камеры и поднятые руки с телефонами.
Чтобы уменьшить такую возможность, многие пары сейчас просят проводить церемонии «без доступа к интернету», где смартфоны и другие электронные устройства откладываются.
Игнорирование желаний пары и использование телефона - одни из самых неуважительных вещей, которые гость может сделать во время церемонии.
Незваные гости
Не подтвержденные гости, включая детей, влияют на количество гостей, планирование питания и динамику стола, а также вызывают стресс и разочарование у пары и свадебных координаторов.
«Если привести кого-то, кто не был явно приглашен, это может создать неожиданную финансовую и логистическую нагрузку на пару», - отметила Мусаева.
Чрезмерное «угощение» за барной стойкой
Открытые бары являются популярным выбором для свадеб, но эксперты говорят, что важно, чтобы гости не переусердствовали.
«Чрезмерное употребление алкоголя свидетельствует о недостатке самосознания и создает лишнюю нагрузку на хозяев», - сказала Мусаева.
Гость, который становится громким, может полностью изменить настроение вечера. Это переключает внимание с пары на чье-то поведение.
Отклонение от свадебного вишлиста
Хотя личный и продуманный подарок для пары может показаться благородным, эксперты говорят, что гостям свадьбы следует избегать отклонения от предоставленного свадебного вишлиста, поскольку это может создать больше работы для пары в будущем.
Привлекать внимание только к себе
Претендовать на внимание любым важным личным объявлением или новостями является эгоцентричным и опрометчивым.
«Не привлекайте к себе внимания и не делайте этот день о себе. Это касается предложений о свадьбе или объявлений о рождении ребенка. Этот день посвящен паре, а не вам», - говорит Хейз.
Более того, гостям не стоит брать еду со стола домой. Лучше спрашивать разрешения, прежде чем брать что-то с собой.