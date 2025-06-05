Дакота Джонсон и фронтмен Coldplaу разорвали отношения

В последний раз пару видели вместе 16 мая, а до этого они держались за руки во время январских гастролей британской рок-группы в Индии. По словам одного из инсайдеров, на этот раз разрыв окончательный.

По данным издания, Джонсон и Мартин состояли в отношениях с 2017 года. Первые слухи об их помолвке появились ещё пять лет назад, однако до свадьбы дело так и не дошло. В августе прошлого года СМИ уже писали о проблемах в паре, однако тогда представитель актрисы опроверг информацию, заявив, что они счастливы вместе.

В одном из интервью Дакота рассказывала, что принимает участие в жизни двух взрослых детей Криса Мартина от предыдущего брака с певицей Гвинет Пэлтроу: «Я люблю этих детей так, будто от этого зависит моя жизнь. Всем сердцем».