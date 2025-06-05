Туристов призвали быть осторожными при покупке мороженого в Италии

Особенно часто такое происходит в оживленных туристических городах вроде Рима или Венеции.

Кулинарные эксперты из The Kitchn поясняют, что классическое джелато «взбивается гораздо медленнее, в результате чего оно впитывает меньше воздуха и становится плотнее, чем мороженое».

Тем временем, для туристов существует более простой способ распознать поддельное джелато: если цвет мороженого особенно яркий, это, как правило, признак того, что вы покупаете не настоящий замороженный десерт. Классическое джелато в Италии обычно бледное, так как производители не используют искусственные пищевые красители в процессе приготовления.