Туристов призвали быть осторожными при покупке мороженого в Италии

Для многих туристов Италия неразрывно связана с джелато - знаменитым замороженным десертом, который местные жители с удовольствием едят круглый год. Но, как сообщает Daily Mail, туристам стоит быть начеку: они могут заплатить за джелато, а получить нечто совсем иное.
Особенно часто такое происходит в оживленных туристических городах вроде Рима или Венеции.
Кулинарные эксперты из The Kitchn поясняют, что классическое джелато «взбивается гораздо медленнее, в результате чего оно впитывает меньше воздуха и становится плотнее, чем мороженое».
Тем временем, для туристов существует более простой способ распознать поддельное джелато: если цвет мороженого особенно яркий, это, как правило, признак того, что вы покупаете не настоящий замороженный десерт. Классическое джелато в Италии обычно бледное, так как производители не используют искусственные пищевые красители в процессе приготовления.
Туристы также могут проверить отзывы в Google или на Tripadvisor, чтобы найти джелатерию с высокими рейтингами.