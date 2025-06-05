МИЛОЕ ФОТО Эстонский режиссер о жизни с маленьким сыном: с возрастом утро уже не кажется таким трагичным – жизнь продолжается

«Кусти просыпается. Я не успеваю никому перезвонить. Кусти пристально следит, чтобы я никуда не ушел. Теперь он может только на моих руках очень убедительно играть роль мальчика, который вот-вот заснет. Незаметно наступает вечер, а я так и не написал ни строчки. По телевизору тихо играет "Актуальная камера", которую я даже не слушаю. Уже некоторое время меня мучают сомнения: будто бы мир сужается в тоннель, в конце которого маячит беда. Разум говорит, что всего этого можно избежать, но я также точно знаю - сегодня мы еще очень уязвимы. Если я буду говорить об этом слишком много, вскоре меня сочтут неприятным сумасшедшим из деревни. А может, все это просто связано с усталостью».