МИЛОЕ ФОТО Эстонский режиссер о жизни с маленьким сыном: с возрастом утро уже не кажется таким трагичным – жизнь продолжается

Несколько месяцев назад Илмар Рааг и Лийсу Ласс стали родителям чудного сына Густава. Теперь Рааг в соцсетях рассказывает, как он совмещает жизнь с маленьким ребенком и работу.
В конце апреля в семье режиссера Ильмара Раага и телеведущей ERR Лийсу Ласс родился сын, которого назвали Густавом.
Утром в четверг Рааг рассказал в соцсетях, как проходят его дни с маленьким сыном.
«У месячного Кусти есть волшебная способность. Он даже во сне чувствует, когда в моей голове появляется гениальная мысль, и тут же готов отреагировать. Он может мирно спать несколько часов, но стоит его папе, то есть мне, взяться за клавиатуру, чтобы создать произведение, способное перевернуть всю историю кино, как Кусти издает звук, который способен остановить весь мир. Плач маленького ребенка», - начал он свой пост.
Рааг описывает день, когда остался наедине с сыном.
«Краем глаза смотрю на часы - наступил полдень, а я не написал ни строчки сценария. Не знаю, как закончить телефонный разговор так, чтобы меня не посчитали надменным. Теперь же Кусти берет управление в свои руки... "А, я слышу, что у вас на фоне ребенок. Возможно, я позвонил не вовремя". - Да, сейчас действительно не очень удобно говорить. Спасибо».
«Беру Кусти на руки и пытаюсь пританцовывать, как когда-то показывали по финскому телевидению. Это совершенно не помогает. Умные женщины говорили, что у Кусти газы, которые причиняют ему боль. Он мечется у меня на руках, и с каждым разом его голос становится все хриплее и злее, а потом он сменяет регистр и пытается заплакать так, чтобы жалость проявили абсолютно все», - продолжает он.
В какой-то момент ребенок заснул. Но ненадолго.
«Кусти просыпается. Я не успеваю никому перезвонить. Кусти пристально следит, чтобы я никуда не ушел. Теперь он может только на моих руках очень убедительно играть роль мальчика, который вот-вот заснет. Незаметно наступает вечер, а я так и не написал ни строчки. По телевизору тихо играет "Актуальная камера", которую я даже не слушаю. Уже некоторое время меня мучают сомнения: будто бы мир сужается в тоннель, в конце которого маячит беда. Разум говорит, что всего этого можно избежать, но я также точно знаю - сегодня мы еще очень уязвимы. Если я буду говорить об этом слишком много, вскоре меня сочтут неприятным сумасшедшим из деревни. А может, все это просто связано с усталостью».
В конце он выражает благодарность всем матерям, которые с незапамятных времен сохраняли здравый рассудок.
«К счастью, я уже достаточно взрослый, чтобы знать одну тайну - утром ничего не кажется таким трагичным, потому что жизнь всегда идет дальше».
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