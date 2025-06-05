Плохая примета: никогда не делайте это, когда выходите из дома

Когда вы выходите из дома, нельзя смотреть в зеркало. Считается, что из-за этого можно забыть что-то важное и потеряете удачу.

Также нельзя возвращаться в дом, если вы что-то забыли. Говорят, что после этого может произойти что-то нехорошее. Если же вы вернулись в дом, надо посмотреть в зеркало и улыбнуться, чтобы снять негатив.

Не говорите родным, которые живут с вами, когда вернетесь. Это может привести к тому, что все пойдет не по плану и вы сильно опоздаете.