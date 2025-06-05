Без чего нельзя лететь: советы бывшей стюардессы

Эксперты по путешествиям и члены экипажей неоднократно отмечали, что внутри пассажирских самолетов имеется немало загрязненных поверхностей. Несмотря на то, что персонал проводит уборку между рейсами, за столь короткий промежуток времени невозможно полностью избавиться от всех загрязнений, сообщает Daily Mirror.
Тем не менее, пассажиры могут самостоятельно повысить уровень защиты от микробов. Бывшая стюардесса British Airways Джейн Хоукс призвала всегда брать с собой в самолет тюбик дезинфицирующего средства для рук или упаковку антибактериальных салфеток.
«Во время полета по возможности избегайте прикосновений к поверхностям, которые вы предварительно не продезинфицировали», - предупредила она.
Она пояснила, что такие дезинфицирующие средства стоят недорого, и их легко можно приобрести в аэропорту перед посадкой.
«Наиболее загрязненными зонами являются откидные столики, подлокотники, сиденья и подголовники, поэтому всегда протирайте их перед использованием», - отметила стюардесса со стажем.
Джейн пояснила, что сотрудники авиакомпании обычно проводят быструю уборку в салоне самолета между высадкой и посадкой пассажиров, но этого времени недостаточно для полного избавления от микробов.
«Самолеты подвергаются глубокой очистке только в том случае, если они отправляются на техническое обслуживание», - добавила бывшая бортпроводница.