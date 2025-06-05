Без чего нельзя лететь: советы бывшей стюардессы

Тем не менее, пассажиры могут самостоятельно повысить уровень защиты от микробов. Бывшая стюардесса British Airways Джейн Хоукс призвала всегда брать с собой в самолет тюбик дезинфицирующего средства для рук или упаковку антибактериальных салфеток.

«Во время полета по возможности избегайте прикосновений к поверхностям, которые вы предварительно не продезинфицировали», - предупредила она.

Она пояснила, что такие дезинфицирующие средства стоят недорого, и их легко можно приобрести в аэропорту перед посадкой.

«Наиболее загрязненными зонами являются откидные столики, подлокотники, сиденья и подголовники, поэтому всегда протирайте их перед использованием», - отметила стюардесса со стажем.

Джейн пояснила, что сотрудники авиакомпании обычно проводят быструю уборку в салоне самолета между высадкой и посадкой пассажиров, но этого времени недостаточно для полного избавления от микробов.