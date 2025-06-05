«Это принцип»: женщина выбросила чемодан, чтобы не платить штраф Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair славится одними из самых строгих требований к габаритам ручной клади в Европе. Из-за этого в соцсетях нередко появляются жалобы путешественников на штрафы за превышение допустимых норм багажа, пишет Daily Express.
Однако 43-летняя туристка Натали Сэдлер, похоже, нашла гениальный способ обойти жёсткие правила жадной авиакомпании.
Мать троих детей рассказала, что 20 мая 2025 года, при посадке на рейс из Пальма-де-Майорки в Лидс-Брэдфорд, сотрудник Ryanair потребовал, чтобы она сдала чемодан в багажное отделение.
Однако Натали заранее приобрела приоритетную посадку для семейного отпуска на Балеарских островах, что давало ей право провоза двух предметов ручной клади - размерами 40×20×25 см и 55×40×20 см.
И хотя Натали признала, что ее чемодан немного превышал допустимые размеры, она отказалась платить 70 евро за его провоз - причиной стало грубое поведение сотрудницы Ryanair.
Вместо этого женщина направилась в ближайший бар у выхода на посадку и попросила у персонала мусорный мешок. Она высыпала в него все содержимое чемодана, сам чемодан оставила в аэропорту, а затем спокойно села в самолет, разместив мешок на верхней багажной полке. Пассажиры, ставшие свидетелями ситуации, аплодировали ее находчивости.
«Чемодан буквально был шире допустимого всего на ноготь, и одно из колес немного выпирало. Я не спорю - он действительно не соответствовал. Но сотрудница Ryanair сказала: «Если не заплатишь 70 евро, полетишь следующим рейсом. Я отправлю самолет без тебя». Дело было не в деньгах - а в принципе. Она была просто ужасно груба», - рассказала Натали.
По ее словам, всего за неделю до этого она уже летела на Майорку тем же рейсом и с тем же чемоданом - и тогда никаких претензий не возникло. Причем чемодан был совершенно новым и подарком от родителей. Несмотря на это, женщина утверждает, что не жалеет о том, что его бросила.
«Я была очень рада избавиться от этого чемодана. Это всего лишь вещь, не конец света… У меня было ощущение, будто я только что вырвалась на свободу. Конечно, я куплю новый, но обязательно проверю его размеры - не хочу снова через это проходить. Чемодан стоил всего 54 евро, и я точно не собиралась платить за него 70», - добавила она.
В самой Ryanair прокомментировали инцидент, отметив, что сотрудник, потребовавший оплату, не являлся представителем авиакомпании, а работал от имени стороннего подрядчика. При этом перевозчик напомнил, что правила провоза ручной клади просты:
«Политика Ryanair по багажу прозрачна: если сумка помещается в наш размерник - а он даже больше, чем официально допустимые габариты - она провозится бесплатно. Если не помещается - за нее взимается плата.
Сумка этой пассажирки не соответствовала установленным параметрам, и она решила переложить вещи в другую сумку, подходящую по размеру.
Проблемы можно легко избежать - достаточно соблюдать условия, с которыми пассажиры соглашаются при бронировании: путешествовать с багажом, соответствующим установленным нормам».