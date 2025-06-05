«Это принцип»: женщина выбросила чемодан, чтобы не платить штраф Ryanair

Однако 43-летняя туристка Натали Сэдлер, похоже, нашла гениальный способ обойти жёсткие правила жадной авиакомпании.

Мать троих детей рассказала, что 20 мая 2025 года, при посадке на рейс из Пальма-де-Майорки в Лидс-Брэдфорд, сотрудник Ryanair потребовал, чтобы она сдала чемодан в багажное отделение.

Однако Натали заранее приобрела приоритетную посадку для семейного отпуска на Балеарских островах, что давало ей право провоза двух предметов ручной клади - размерами 40×20×25 см и 55×40×20 см.

И хотя Натали признала, что ее чемодан немного превышал допустимые размеры, она отказалась платить 70 евро за его провоз - причиной стало грубое поведение сотрудницы Ryanair.

Вместо этого женщина направилась в ближайший бар у выхода на посадку и попросила у персонала мусорный мешок. Она высыпала в него все содержимое чемодана, сам чемодан оставила в аэропорту, а затем спокойно села в самолет, разместив мешок на верхней багажной полке. Пассажиры, ставшие свидетелями ситуации, аплодировали ее находчивости.

«Чемодан буквально был шире допустимого всего на ноготь, и одно из колес немного выпирало. Я не спорю - он действительно не соответствовал. Но сотрудница Ryanair сказала: «Если не заплатишь 70 евро, полетишь следующим рейсом. Я отправлю самолет без тебя». Дело было не в деньгах - а в принципе. Она была просто ужасно груба», - рассказала Натали.