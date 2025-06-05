С какого возраста можно давать детям клубнику, черешню и другие ягоды: мнения специалистов

Большинство экспертов предлагают давать клубнику детям после 6-7 месяцев. Если же в семье склонность к атопии или уже были аллергические реакции на продукты, лучше подождать до 12-24 месяцев.

Педиатр Елена Орловская предлагает еще более осторожный подход - сначала не давать саму ягоду, а предложить ребенку настой из клубники, то есть залить ягоду кипятком, настоять и дать воду малышу. Если нет никакой реакции, потом можно предложить ягодное пюре.

Черешня менее аллергенна, но со своими нюансами: когда начинать давать ягоды

Черешня считается менее аллергенной по сравнению с клубникой. Она не имеет столь сильного аромата и не содержит большого количества салицилатов, но при этом также может вызвать индивидуальные реакции, особенно если вводится слишком рано.

Педиатры позволяют давать черешню уже с 10-12 месяцев, однако только в очищенном виде - без кожуры и косточек, тщательно измельченную или даже протертую, если речь идет о первых порциях. Кожа черешни достаточно плотная, поэтому может стать причиной вздутия или затрудненного пищеварения. У детей до двух лет рекомендуется давать только мякоть черешни, предварительно ее размяв или измельчив.

Ирина Платонова считает, что черешню, как и клубнику, можно вводить уже с 6 месяцев, если у ребенка нет аллергий, и делать это в пюреобразном виде.

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