ГОРОСКОП НА 6 ИЮНЯ Близнецы сегодня сами на себя не похожи, а Весов ждут романтические приключения

В семье царит взаимопонимание, но некоторые старые проблемы все же дают о себе знать. Влюбленные могут ссориться из-за мелочей, обсуждать разные аспекты своих отношений, но вскоре, ко всеобщей радости, воцарятся мир и согласие.

Стрелец

Стрельцам стоит обратить особое внимание на развитие отношений с любимым человеком. Сегодня вы слишком многого требуете от своего избранника, ждете серьезных жертв, а сами не хотите идти даже на самые скромные уступки. Пора менять свое отношение, иначе дело дойдет до серьезного конфликта. Прислушайтесь к советам опытных друзей и старших родственников, это поможет избежать ошибок.

Вы стремитесь к общению и легко завязываете знакомства, но рискуете оказаться в не слишком приятной, а то и попросту опасной компании, если не будете разборчивы. Берегите себя; помогут в этом развитая интуиция и здоровый инстинкт самосохранения.

Козерог

Козероги преисполнены оптимизма и уверенности в себе, и для этого у них есть все основания. Наступил день подведения итогов, получения награды за проделанную работу. Однако и от анализа допущенных ошибок отказываться не стоит. Последнее особенно актуально для тех, кто занимается торговой или посреднической деятельностью. Напомнят о себе старые знакомые, люди, с которыми вы некогда сотрудничали.