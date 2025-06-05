Удивительная причина, почему на спинке рубашек есть маленькая петелька

По данным нескольких источников, эта петелька связана с морским флотом. Поскольку у моряков не было шкафов для одежды (у них были просто компактные вешалки), одежда шилась с петлями, чтобы было удобно вешать на крючки на стенах. Кроме того, одежда таким образом сушилась быстрее и меньше мялась.