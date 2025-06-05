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Чт, 5.06.2025
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Удивительная причина, почему на спинке рубашек есть маленькая петелька

Петелька на спинке рубашки.

На спине рубашек часто можно заметить маленькую петельку, предназначение которой остается загадкой для многих. Это не просто элемент дизайна, и хотя у нее появилось множество новых способов применения, у этой петельки долгая история использования.

По данным нескольких источников, эта петелька связана с морским флотом. Поскольку у моряков не было шкафов для одежды (у них были просто компактные вешалки), одежда шилась с петлями, чтобы было удобно вешать на крючки на стенах. Кроме того, одежда таким образом сушилась быстрее и меньше мялась.

Позднее петлю на спинках рубашек перенял американский бренд Gant.  Как официальный бренд Йельского университета, рубашки Gant получили широкое распространение и стали популярны по всей стране.

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