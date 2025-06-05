ФОТО И ВИДЕО «Два ведра химикатов на удаление надписи?» Пенсионер из Валга, осквернивший памятник Пятсу, предстал перед судом

Через год после открытия памятника Константину Пятсу в центре Таллинна на его затылке дважды появилось слово «позор», написанное на трех языках. Это сделал 84-летний Тийт Куслапуу , который специально приезжал в столицу на поезде из Валга. Своими действиями пожилой житель Эстонии пытался привлечь внимание общественности.

И если в первые два раза его не задержали, то теперь ему пришлось предстать перед судом. Куслапуу обвиняется в осквернении памяти умершего. «Чувствую себя хорошо, надеюсь, теперь все прояснится», - сказал он за десять минут до начала заседания.