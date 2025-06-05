ФОТО И ВИДЕО «Два ведра химикатов на удаление надписи?» Пенсионер из Валга, осквернивший памятник Пятсу, предстал перед судом

На сегодняшнем судебном заседании парк Кадриорг потребовал от 84-летнего пожилого жителя Валга 2250 евро за то, что он трижды написал на памятнике Константину Пятсу слово «позор».
Через год после открытия памятника Константину Пятсу в центре Таллинна на его затылке дважды появилось слово «позор», написанное на трех языках. Это сделал 84-летний Тийт Куслапуу, который специально приезжал в столицу на поезде из Валга. Своими действиями пожилой житель Эстонии пытался привлечь внимание общественности.