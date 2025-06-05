Только четыре знака Зодиака вскоре окажутся в «эпицентре» любви

Астрологи определили четыре знака Зодиака, представителям которых особенно повезет в любви в период с 6 июня до 4 июля, когда Венера перейдет в знак Тельца, пишет журнал Parade.

Телец

Для Тельцов наступает период энергии, уверенности и внутренней гармонии. Венера в их знаке усиливает притягательность и желание новых знакомств. У тех, кто в отношениях, возможна глубокая эмоциональная связь. Период особенно удачен для обновления ценностей в любви и переосмысления приоритетов.

Лев

Львам Венера в Тельце сулит рост популярности и внимание общества. Отличное время для общения, светских мероприятий и новых знакомств. С 28 июня по 3 июля возможны неожиданные и яркие встречи. Тем, кто в отношениях, стоит обсудить важное с партнером в первой половине месяца - это укрепит связь и усилит ощущение партнёрской силы.

Скорпион

Скорпионам этот транзит обещает страсть и трансформации в личной жизни. Активна Лилит, она пробуждает скрытые желания и внутренние бунты. Это время может стать переломным в романтических отношениях. Возможна переоценка подхода к близости и желание сочетать свободу с глубокой связью.

Козерог